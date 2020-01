Naast de Kazerne Dossin in Mechelen is een Anne Frankboom geplaatst. De boom is een afstammeling van de echte Anne Frankboom in Amsterdam die ze beschrijft in haar dagboek.

Mechels kinderburgemeester Camila Ladrón en kindersecretaris Jaan Roelens hebben samen met de echte burgemeester en schepen en enkele zesdejaarsleerlingen de Anne Frankboom geplant naast Kazerne Dossin in Mechelen. De boom is een afstammeling van de echte Anne Frankboom, een grote witte paardenkastanje die beschreven wordt in het dagboek van Anne Frank.

De grote witte paardenkastanje was een van de enige dingen die Anne Frank vanuit haar schuilplaats in het Achterhuis in Amsterdam kon zien. Ze beschreef hem in haar dagboek, hij stond symbool voor vrijheid en hoop en was haar enige link met de buitenwereld. Enkele jaren geleden stierf de originele boom maar werden stekken ervan bewaard. Sindsdien worden die overal ter wereld herplant.

Ook in Mechelen krijgt een nazaat van de originele boom een ereplaats, naast Kazerne Dossin waar de Holocaust wordt herdacht. De nieuwe boom werd maandag geplant door kinderburgemeester Camila Ladrón en Jaan Roelens, met de hulp van burgemeester Alexander Vandersmissen (Open Vld) en schepen Patrick Princen (Groen). De kinderen lazen een stukje voor uit het dagboek waarin de boom beschreven wordt.

De boom werd geplant op de internationale herdenkingsdag van de bevrijding van Auschwitz. Precies 75 jaar geleden werd het concentratiekamp bevrijd door het Rode Leger.

