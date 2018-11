Amsterdam wil aantal bed and breakfasts beperken: 'De stad moet nog leefbaar zijn voor de Amsterdammers zelf'

De Nederlandse hoofdstad Amsterdam wil het aantal bed and breakfasts in de stad beperken. Daarom wil het stadsbestuur mensen die er een willen beginnen, verplichten er een vergunning voor aan te vragen en vastleggen hoeveel vergunningen er mogen worden uitgegeven.

Leefbare stad

Het aantal B&B's in de hoofdstad neemt toe, constateert het stadsbestuur, mede doordat er strenger wordt gehandhaafd op het verhuren van woningen via Airbnb.

Onwenselijk, vindt Amsterdam. 'Op het aantal B&B's in de stad zit nu geen enkele restrictie en dat is wel nodig om te voorkomen dat heel veel woningen deels als hotel gebruikt worden. Woningen zijn in de eerste plaats bedoeld om in te wonen.'

'Daarnaast willen we dat Amsterdam een leefbare stad blijft voor de Amsterdammers', aldus het stadsbestuur in een verklaring.

Overgangstermijn

Het beleid kan ingrijpende gevolgen hebben voor mensen die nu al een B&B hebben, aldus het stadsbestuur. 'Zij krijgen niet automatisch een vergunning. Het college wil hen wel een passende overgangstermijn bieden. Wat dit precies inhoudt, is op dit moment nog niet duidelijk.'