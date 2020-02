Nog steeds last van wrok over die ene ex? Dan heeft de San Antonio Zoo in Texas deze Valentijn de perfecte oplossing. Voor een luttele 5 dollar (4,5 euro) kan je er een kakkerlak vernoemen naar je ex-liefje. En alsof dat nog niet louterend genoeg werkt, serveert de zoo het diertje ook nog eens als maaltijd voor een groter dier.

Wanhopig op zoek naar een manier om de periode met je ex af te sluiten? Als al het andere faalt, kan je misschien je heil zoeken in de opmerkelijke actie van de San Antonio Zoo. Behalve kakkerlakken die jouw hartenbreker moeten representeren, heeft de dierentuin immers ook ratten in de aanbieding. Dat kost wel iets meer: voor 20 dollar (18 euro) wordt die onderkruiper die je het leven zuur maakt(e), dan verzwolgen door een reptiel.

Je hoeft bovendien niet in de zoo aanwezig te zijn op het moment dat jouw ex verorberd wordt: de San Antonio Zoo streamt het hele evenement live op Facebook. Je krijgt zelfs een certificaat dat je kan delen op sociale media en waarin je de onfortuinlijke ex kan taggen. Wie geïnteresseerd is kan zich nog registreren tot 13 februari op de website van de zoo.

Toch een andere manier uitproberen om over je ex heen te raken? Lees dan ook: Eerste hulp bij liefdesverdriet: een weekend in het allereerste Heartbreak Hotel

Wanhopig op zoek naar een manier om de periode met je ex af te sluiten? Als al het andere faalt, kan je misschien je heil zoeken in de opmerkelijke actie van de San Antonio Zoo. Behalve kakkerlakken die jouw hartenbreker moeten representeren, heeft de dierentuin immers ook ratten in de aanbieding. Dat kost wel iets meer: voor 20 dollar (18 euro) wordt die onderkruiper die je het leven zuur maakt(e), dan verzwolgen door een reptiel. Je hoeft bovendien niet in de zoo aanwezig te zijn op het moment dat jouw ex verorberd wordt: de San Antonio Zoo streamt het hele evenement live op Facebook. Je krijgt zelfs een certificaat dat je kan delen op sociale media en waarin je de onfortuinlijke ex kan taggen. Wie geïnteresseerd is kan zich nog registreren tot 13 februari op de website van de zoo.