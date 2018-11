Amerikaanse toerist die verboden eiland bezocht gedood met pijlen

Een Amerikaanse toerist is aan zijn eind gekomen door pijlen van een stam die afgesneden van de wereld leeft op een eiland van de Andamanen en Nicobaren, een Indiase archipel, zo hebben lokale politiebronnen gemeld.

John Chau (27) werd op 16 november omsingeld en om het leven gebracht zodra hij voet had gezet op North Sentinel Island, waar een volk van jagers-verzamelaars volledig op zichzelf leeft. Het is van overheidswege verboden dit eiland in de Andamanse Zee te bezoeken.

De Amerikaan had plaatselijke vissers betaald om hem naar North Sentinel te brengen. De stam die er leeft, weigert elk contact met de buitenwereld en wordt vaak beschreven als de meest geïsoleerde van de planeet.

De indringer werd meteen getrakteerd op een regen van pijlen, zei een politiebron die anoniem wou blijven. 'Hij werd met pijlen aangevallen, maar bleef verder stappen. Vissers zagen hoe de stamleden een koord rond zijn nek knoopten en zijn lichaam voortsleepten.' De vissers 'werden bang en vluchtten weg, maar keerden de volgende ochtend terug en vonden zijn lichaam op het strand', aldus nog de anonieme bron.

De Indiase politie opende een onderzoek wegens doodslag. Zeven vissers werden gearresteerd. Volgens de Indiase pers verwittigden vissers een geestelijke van de grootste stad in de regio, Port Blair, die op zijn beurt de familie van het slachtoffer in de Verenigde Staten op de hoogte bracht.

Naar schatting telt de stam 150 leden. Hij valt om het even wie aan die het eiland tracht te betreden.

'Hele stam kan door het incident weggevaagd worden'

Stephen Corry van Survival International - de organisatie die zich inzet voor de rechten van etnische stammen in de hele wereld - is van mening dat deze tragedie nooit had moeten gebeuren. 'De Indiase autoriteiten hadden de inwoners van het eiland beter moeten beschermen, zowel voor de veiligheid van de bewoners als van buitenstaanders. Maar de autoriteiten hebben een tijd geleden juist een van de beperkende maatregelen die het eiland beschermt tegen buitenlandse toeristen opgeheven. Dat geeft precies het verkeerde signaal en kan bijgedragen hebben aan deze tragedie. Het is niet onmogelijk dat de Sentilezen nu geïnfecteerd zijn met dodelijke pathogenen (een soort ziekteverwekkers van biologische oorsprong) waar ze niet immuun voor zijn. Dat zou tot gevolg kunnen hebben dat de hele stam erdoor wordt weggevaagd.'

'De Sentilezen hebben telkens weer getoond dat ze met rust gelaten willen worden en hun wens moet gerespecteerd worden. Tijdens de Britse koloniale bezetting van de Andaman Eilanden zijn alle stammen die hier leefden gedecimeerd. Slechts een fractie van de originele bevolking is nog over. De angst van de Sentilezen voor buitenstaanders is dus zeer begrijpelijk.'

'Dit soort stammen die geen contact hebben met de buitenwereld moeten beschermd worden. Ze zijn de meest kwetsbare bewoners van onze planeet. Hele populaites zijn weggevaagd door geweld van buitenstaanders die hun land en grondstoffen stelen en door ziektes zoals mazelen en de griep waar ze geen weerstand tegen hebben.'

Volgens Corry staat de Sentilezen een ramp te wachten, tenzij hun land beschermd wordt. 'Ik hoop dat deze tragedie de Indiase overheid wakkerschudt zodat zo'n ramp niet nog eens voorkomt en het land van de Sentilezen en andere stammen op de Andaman Eilanden in de toekomst beter beschermt tegen indringers.'