Alternatief kunstfestival brengt verlaten Californisch stadje weer tot leven

Bombay Beach is een van de stadjes gelegen aan de Salton Sea die vanaf de jaren veertig van de vorige eeuw gebombardeerd werden tot de Rivièra van Californië. De Salton Sea bestond toen nog helemaal niet lang en was het gevolg van een kolossale constructiefout.

Aan het begin van de twintigste eeuw wilden men met een systeem van irrigatiekanalen de droge Salton Basin geschikt maken voor de landbouw. Maar de kanalen waren zo slecht aangelegd dat ze het begaven toen het water van de Colorado River erdoorheen stroomde. De hele vallei, inclusief het stadje Salton, liep onder water. De Salton Sea kreeg uiteindelijk een oppervlakte van zo'n duizend vierkante kilometer, het grootste meer in Californië.

Door het meer te promoten als toeristische bestemming probeerden de autoriteiten van het mislukte experiment toch nog een succes te maken. Enkele jaren lukte dat ook. Vanaf de jaren veertig trokken strandplaatsen als Bombay Beach, Desert Shores en Salton City de 'rich, young Americans'.

Maar toen de laaggelegen Salton Sea steeds zouter werd door verdamping en doordat er chemisch landbouwafval in terechtkwam, haakten de strandgasten af. De vissen in het meer stikten door het hoge zoutgehalte waardoor je er soms letterlijk tussen de dode vissen moest zwemmen.

Een enkeling bleef achter in de stadjes rondom de Salton Sea, maar langzamerhand veranderden ze in desolate spookstadjes. Af en toe streek er een filmcrew neer omdat ze een fotogeniek decor vormden voor films als 'Into the Wild', 'Little Birds', 'The Salton Sea' en 'Desert Shores'.

Maar nu beginnen de stadjes een tweede leven en wel als kunstenaarskolonie. Vooral Bombay Beach werkt als een magneet op kunstenaars, intellectuelen en allerlei bohemienachtige types. Ondertussen heeft Bombay Beach een Hermitage Museum, een kunstgalerij, een drive-in bioscoop en sieren kunstwerken de straten. Een oude container doet dienst als hotel.

Sinds 2015 zorgt de Bombay Beach Biennale voor een stroom aan bezoekers. Gedurende drie dagen in het voorjaar wordt kunst, muziek en filosofie er op een alternatieve manier gevierd. Het festival voegt ieder jaar nieuwe kunstwerken toe aan Bombay Beach. Ook dit jaar viel er veel moois te zien.

Bombay Beach © AFP Bombay Beach







