Wil je even weg uit het grijze weer? Boek jezelf een trip door de wijngaarden en langs het UNESCO-erfgoed in de Champagnestreek. Enkele steden om je GPS op in te stellen.

DAG 1: Reims

Kathedraal van Reims

De reis begint in de stad Reims, meer specifiek aan de iconische kathedraal uit de 13de eeuw. Met haar gotische architectuur en haar originele glas-in-loodwerkjes is deze kathedraal uitgegroeid tot het stadssymbool bij uitstek. Spring zeker eens binnen om de architectuur in detail te bewonderen. Wie meer wil leren over de glas-in-lood ramen kan ook passeren bij Ateliers Simon Marc. Daar kom je meer te weten over glas-in-loodkunst en maak je kennis met de knowhow van de beste glasmakers van de regio – en bij uitbreiding de hele wereld. Je kan er met eigen ogen zien hoe restauranties op oud glas wordt uitgevoerd.

Een ander historisch pareltje in de regio is de vuurtoren van Verzenay. Genesteld in het hart van de heuvels van Montagne de Reims, geniet je van een adembenemend panorama met zicht op de zwoele wijngaarden en bossen. Een perfecte, romantische stop om de dag mee te eindigen.

De vuurtoren was aanvankelijk een reclamestunt om de plaatselijke champagne te promoten. In 1909 was er ook een restaurant, dat een trekpleister en ontmoetingsplek moest worden. Maar na de wereldoorlogen bleef enkel de vuurtoren overeind. Vandaag is er ook een museum waar je een audiotour kunt volgen en de geschiedenis van de locatie herontdekken.

DAG 2: ARGONNE

Grote geschiedenisfanaat? Dan is de stad Argonne absoluut de omweg waard. Te beginnen bij Main de Massiges: een herdenkingsplaats van de Eerste Wereldoorlog waar vrijwilligers het initiatief namen om een paar loopgraven van de Groote Oorlog bloot te leggen en te herstellen. Het resultaat is een uniek decor dat doet denken aan een filmset.

Vlakbij is ook het charmante bos van Valmy. Trek erop uit in de wilde natuur met haar rijke fauna: spot wilde zwijnen, herten en reeën, vogelsoorten zoals buizerds en sijzen en bewonder de vijvers vol snoek, karper en baars. Of waag je op de wandelroutes rond de vijvers van Châtrices.

Woud in Argonne

Laatste stop van de dag is Sainte-Ménehould, een sprookjesachtig stadje dat vroeger het naam Château-sur-Aisne droeg. De geboortestad van monnik Dom Pérignon heeft heel wat moois in petto. Met haar 18de eeuwse architectuur en haar historische sites waan je je in een openluchtmuseum. Ook noemenswaardig is de heerlijke lokale gastronomie. Chocolade, honing, bieren en kazen van plaatselijke producenten: er is voor elk wat wils in dit typisch Frans dorpje.

DAG 3: Epernay

Avenue de Champagne

Zoals de naam het doet vermoeden, is de Avenue de Champagne een straat waar je alle toonaangevende champagnehuizen tegenkomt. Denk aan Moët et Chandon, Mercier en De Castellane. Alleen al voor de unieke 19de eeuwse architectuur is deze anderhalve kilometer lange straat in Epernay het bezoeken waard. De ondergrondse wijnkelders vormen als het ware een stad onder de stad en reiken tot wel 110 kilometer. Jaarlijks krijgt deze beroemde boulevard maar liefst een half miljoen mensen over de vloer.

Smaakt het naar meer? Hou dan zeker halt bij de Château de Perrier. Het museum – gebouwd in de jaren 1850 – is zowat het symbool van champagne over de hele wereld. Ontworpen in een eclectische stijl geïnspireerd op de koninklijke paleizen van Parijs, was Château Perrier onder andere een verblijfplaats, een ontvangstruimte en een locatie voor champagneproductie.

Om de dag spectaculair te eindigen reserveer je best een plekje in de kabelballon. Zweef 150 meter boven de grond en geniet twintig minuten lang van een verbluffend uitzicht over de Champagnestreek. Leuk voor zowel jong als oud.

DAG 4: hAUTVILLERS

Hautvillers, de historische hoofdstad van de Champagne, is veruit het meest charmante plek van de regio. Het was in deze uithoek dat de mousserende wijn van benedictijner monnik Dom Pérignon – ondertussen wereldwijd bekend als champagne – werd ontwikkeld.

Bij een bezoek in Hautvillers hoort een obligate stop bij de Abdij (Abbaye de Saint Pierre Hautvillers). Deze abdij wordt de ‘geboorteplaats van Champagne’ genoemd. Monnik Dom Pierre Pérignon (1639-1715) was er namelijk de keldermeester.

© Pressoria

Wil je een reis maken naar het hart van de Champagnestreek? Pressoria zal je dan zeker bekoren. Dit is een soort openluchtmuseum dat je door een scenografisch parcours stuurt, gemaakt om al je zintuigen te prikkelen. Na twee uur eindig je met een uitzicht op de wijngaard en krijg je – naar goede gewoonte – twee glazen champagne of druivensap geserveerd.

DAG 5: Chalons-en-champagne

Châlons-en-Champagne is de Venetië van de Champagnestreek

Châlons-en-Champagne, een dorpje met een hoog Venetië-gehalte, is de ideale stop voor wie een stad op water wil ontdekken. Van oude bruggen en monumenten, geef je ogen de kost met een rondleiding op een elektrische boot.

De arcades van de Notre Dame en Vaux

Een andere must-visit in Châlons-en-Champagne is ongetwijfeld de Notre Dame en Vaux. Met haar 56 klokken is dit een van de grootste carillons van Europa. Ook de romaans-gotische architectuur van de kerk is buitengewoon bijzonder: de arcades, spitsbogen en ramen uit de zestiende eeuw zijn perfect bewaard. Al sinds 1840 wordt dit gebouw beschouwd als historisch monument, en sinds 2000 werd het ook officieel UNESCO-erfgoed.

DAG 6: LAC DU DER

© Lacduder.com

Het Lac du Der – kort voor Lac du Der-Chantecoq – is een kunstmatig (!) meer in de Champagnestreek. Je leest het goed, het meer is in 1974 ontworpen na meer dan tien jaar werken en was vooral bedoeld als reservoir om het water van de Marne, die de Seine voedt, op peil te houden. Het doet ook dienst als buffer voor overstromingen en als waterbron voor rivieren. Toch is het meer niet louter functioneel, de omliggende omgeving is zeker het bezoeken waard. Sportfans kunnen zich uitleven op het water, vogelspotters kunnen hier hun ogen de uitkijken. Elk jaar trekt de migratie van grijze kraanvogels duizenden liefhebbers en nieuwsgierigen. Met een klein beetje geluk kun je er ook de Sandhill Crane spotten, al moet je er zelfs voor de zonsondergang voor opstaan.

Wie nog niet genoeg heeft van de champagne, kan eens binnenspringen op het landgoed van JS Briche. Tijdens een bezoek maak je kennis met de mensen achter het merk, hun knowhow en kan je uiteraard volop rondneuzen op het prachtige domein.

DAG 7: Sézanne

Sézanne kun je spelenderwijs ontdekken dankzij een escape game in openlucht van Champagne Valérie en Gaël Dupont in Reuves. Tijdens het spel ‘Escape the vines’ ontrafel je het verleden en de geheimen van een familie, waarbij je te voet, in de omgeving van het landgoed van Valérie en Gaël Dupont, op ontdekking gaat. Het spel eindigt – zoals met meerdere activiteiten in de Champagnestreek – met een glaasje champagne en een ontmoeting met Valérie en Gaël.

Op het einde van deze reis is het tijd om wat souvenirs mee te nemen. Die kun je onder andere scoren in de Zuid-West Marnais in Sézanne. Naast champagne ontdek je er tal van heerlijke lekkernijen van lokale producenten en gastronomie française à volonté!