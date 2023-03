Als gesmeerd: handige tips voor je fietsvakantie

Reisjournaliste Veerle Helsen trekt de wereld rond en speurt elke week naar de beste tips voor trips. Deze week: een avontuurlijke fietsvakantie.

Route van het jaar

De EuroVelo 5 – Via Romea Francigena is op de Fiets- en Wandelbeurs uitgeroepen tot fietsroute van het jaar. Ze vertrekt in het Engelse Canterbury en loopt tot Brindisi in Italië. In België is de route opgesplitst in verschillende dagtrips die de hoogtepunten mooi aan elkaar rijgen, zoals dorpjes in het Pajottenland, de Muur van Geraardsbergen, het Zoniënwoud of de Citadel van Namen. De volledige route doorkruist zeven landen en is 3200 kilometer lang.

eurovelobelgium.be/nl/eurovelo/5

De betere huurfiets

Bij de Antwerpse fietswinkel Bikepacking Belgium kun je high-end reisfietsen huren, voor gevorderde bikepacking trips, maar evengoed voor gewone fietsvakanties. Ze verhuren onder meer de Travelmaster of Double Travel van Santos Bikes, reisfietsen met brede banden en adventure racks voor extra bagage.

Vanaf 150 euro voor 4 dagen, bikepacking-belgium.be

© GF

Gratis fietsplezier

Boat & co is een Amsterdams designhotel aan het water, in de hippe buurt het IJ. Je huurt er vakantieappartementen met hotelservices, zoals een receptie, verse handdoeken of een conciërge. En gratis fietsen. Als je rechtstreeks boekt bij Boat & co – niet via websites zoals booking.com – krijg je een ‘geheim’ extraatje: fietshuur is dan zomaar gratis.

Vanaf 169 euro voor een tweepersoonsstudio, boatandco.nl