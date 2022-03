Journaliste Veerle Helsen reist langs zeeën, rivieren en meren. In Knack Weekend bundelt ze elke maand een postkaart met de beste tips om fruits de mer te peuzelen, bootje te varen of schelpen te rapen. Voor de eerste aflevering van Voyage Rivage houdt ze halt tussen Douarnenez en Combrit in Bretagne.

Waar

...

Waar Bretagne is zo uitgestrekt dat je het onmogelijk in één reis kunt ontdekken. De tips in deze aflevering vind je in het zuiden van het departement Finistère. Slapen bij Belgen Een vakantiehuis waar de houten ramen elke dag een ander zeezicht tonen, dat is het nieuwe Wabi Surf House van de Belgische Severine Gevaert. Ingericht met witte Togozetels, terracottavloer, zachte tapijten en open haard. wabisurfhouse.comDe betere bakker Bij L'Atelier des Pains in Esquibien verkopen ze ook huisgemaakte Magnumijsjes. In het weekend moet je in de rij wachten, maar hun ontbijtkoeken zijn het waard. latelierdespains.frWilde wandelingDe GR34 is een pad dat de kust van Bretagne volgt, meer dan tweeduizend kilometer wandelplezier. Als je niet weet waar te beginnen, is de Phare du Millier in Beuzec-Cap-Sizun aan robuuste Bretoense kliffen een mooi startpunt. StrandpicknickDagverse baguettes, radijsjes recht van het veld of biocharcuterie en kazen uit de Finistère vind je bij de nieuwe L'Épicerie Générale in Plogoff. AntigrijsInspiratie op Instagram gezocht? Bretagne is allesbehalve grijs, bewijst @thibaultporiel. Ambiance op de kade Een vintage interieur en personeel dat op de piano speelt: bij Les Filets Bleus aan het haventje in Douarnenez waan je je op de set van Amélie Poulain. De place to be om je te mengen onder locals. Quai du Petit Port, DouarnenezApéro dans le jardin?Viersterrenhotel Villa Tri Men heeft een majestueuze tuin met terras en zicht op de haven van Sainte Marine. Neem zeker binnen een kijkje, want de inrichting is honderd procent Frans design en aan de muren hangen Bretoense landschappen van Lucien Simon. trimen.frCamperspottingIn deze uithoek van Bretagne mag je nog wildkamperen met de camper. De duinen van Saint-Tugen, een surfstrand met azuurblauw water (echt!), zijn een uitgelezen plek om de mooiste exemplaren te spotten. Postkaart schrijvenBioketen Maison Biologique opende vorig jaar in Audierne een hippe café-librairie met memorabele koffie en mooi geïllustreerde papierwaren. maison-biologique.fr