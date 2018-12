Alleen op pad, wandelen en de 'fear of missing out': dit waren de reistrends in 2018

1. Overtoerisme

In 2017 reisden meer dan 1,2 miljard toeristen de wereld rond. En dat zijn er te veel, volgens de inwoners van populaire reisbestemmingen als Barcelona, Venetië, Amsterdam, Cinque Terre, Dubrovnik, het idyllische eiland Borocay en een alsmaar groeiend aantal andere plaatsen. Een journalist van de Britse krant The Telegraph is dan ook van mening dat 'overtoerisme' hét woord van 2018 moet zijn.

Lees ook: Deze plaatsen willen minder toeristen

2. Luxe tentenkampen

Luxe safarikampen zijn al gemeengoed in Afrikaanse landen, maar nu verrijzen ze over de hele wereld: van Sri Lanka tot Costa Rica en van Cambodja tot Mexico. De tenten zijn van alle comforts voorzien en doen niet onder voor een luxueuze hotelkamer. In veel gevallen hebben ze een eigen zwembad, een binnen- en een buitendouche, hangmat, butlerservice en nog veel meer faciliteiten die een verblijf in de natuur aangenaam maken.

3. Opkomst van de Balkan

Volgens cijfers van Eurostat groeide het aantal toeristen naar de vijf Balkanlanden Albanië, Bosnië Herzegovina, Servië, Kosovo en Roemenië de afgelopen jaren sterk: met zo'n tien procent per jaar. De landen hebben stuk voor stuk een lange en fascinerende geschiedenis die onder andere tot uitdrukking komt in historische stadjes en prachtige kloosters en kerken. Bovendien blinken de landen uit door hun natuurlijke schoonheid en kan je er heerlijk eten. In Albanië vind je bijvoorbeeld zowel heerlijke stranden als schitterende bergen. Ook Kosovo is met toppen tot bijna drieduizend meter uitgesproken bergachtig. Een bijkomend voordeel: de landen zijn nu nog een pak goedkoper dan andere Europese bestemmingen.

4. Citytrips verliezen aan populariteit

Alhoewel een korte trip naar een stad nog altijd in trek is, stagneert de groei. Dat blijkt uit cijfers van World Travel Monitor. Waarschijnlijk heeft dit te maken met die andere trend: overtoerisme. Maar ook het toenemende besef dat vliegreizen enorm vervuilend zijn, draagt eraan bij. Reizigers voelen zich er minder goed bij om voor een kort reisje in het vliegtuig te stappen. Strandvakanties en de klassieke rondreizen zitten juist weer in de lift.

5. Minder angst voor terrorisme

De angst voor terroristische aanslagen onder reizigers is het afgelopen jaar gedaald. Dat neemt niet weg dat toeristen wel bij voorkeur een veilige bestemming kiezen. Egypte en Tunesië zijn erin geslaagd hun negatiever imago op dat vlak weer op te poetsen en kregen meer toeristen over de vloer. Ook Turkije en Griekenland deden het goed. De financiële perikelen in Griekenland zitten toeristen niet meer dwars.

6. Invloed van film

De trend is al even gaande, maar bleef ook in 2018 van de partij: reizigers die hun favoriete film of televisieserie achterna reizen. Duvrovnik in Kroatië, toch al een geliefde bestemming, zag nog veel meer toeristen komen dankzij de serie Game of Thrones. Ook Monterey in Californië kreeg meer toeristen op bezoek dankzij de HBO-serie Big Little Lies. Het aantal toeristen naar Singapore en andere landen in Zuidoost-Azië steeg fors dankzij de populaire film Crazy Rich Asians en de serie Babylon Berlin maakte Berlijn nog populairder dan de stad al was.

7. The Fear of Missing Out

Ook al liggen Facebook en Twitter de laatste tijd flink onder vuur: social media blijven ons reisgedrag beïnvloeden. De reislust van onze vrienden die al hun avonturen op Instagram delen, zorgen ervoor dat we zelf ook op stap willen. We laten onze activiteiten op reis niet zelden bepalen door de vraag of ze wel 'insta-worthy' zijn. De nieuwste trend op dit vlak is het delen van korte video's van de belevenissen op reis.

8. Alleen op reis

Eén op de zes jongeren tussen de 18 en 24 jaar, gaat alleen op vakantie. Dat blijkt uit cijfers van Abta (Association of British Travel Agents). Voor een deel gaan ze solo op reis omdat ze niemand hebben om mee samen te reizen, maar het merendeel van de jongeren kiest er vrijwillig voor. Ze vinden het fijn om hun eigen plan te kunnen trekken en ze geven aan dat ze gemakkelijker andere reizigers treffen wanneer ze alleen op stap zijn. Ze reizen bij voorkeur buiten de hoogseizoenen en overnachten het liefst in hostels.

9. Wandelen

Probeerden we de laatste jaar vooral fit te blijven door allerlei soorten fitness, de laatste tijd trekken we massaal de wandelschoenen aan om het bos in te trekken. Niet vreemd dat ook wandelvakanties in de lift zitten. Wandelen is gezond, je kan het fijn buiten doen, samen of alleen en tijdens het stappen genieten van de mooie omgeving. Bovendien blijkt het maken van een boswandeling niet alleen goed voor je lichaam, maar ook voor je gemoed.

10. De meestgezochte bestemmingen

Een goede indicator voor welke bestemmingen populair waren is 2018, geeft Google. Deze tien bestemmingen werden het afgelopen jaar het meest gegoogled.

1. Italië

2. Parijs

3. IJsland

4. De Bahama's

5. Ierland

6. Las Vegas in de VS

7. Bora Bora in Frans-Polynesië

8. New York

9. New Orleans

10. Spanje