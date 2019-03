Alleen op de wereld: plekken om te genieten zonder stoorzenders en selfietoeristen

Luxe is... stilte. Maar waar vind je die nog, nu steeds meer ongerepte plekken 'ontdekt' worden door selfietoeristen? Vijf bestemmingen om helemaal voor jezelf te houden.

1. EENZAAM ABRUZZO, ITALIË

Vanuit Rome is het maar twee uur rijden naar een van de meest ongerepte regio's van Europa. De Abruzzen (midden Italië aan de Adriatische Zee) zijn onbekend en vaak onbemind. Nochtans is de natuur er soms bijna even spectaculair als in Nieuw-Zeeland en de dorpjes charmanter dan in Toscane en Umbrië. Er leven nog beren en wolven, en 's winters valt er meer sneeuw dan in de Alpen. Twee keer per jaar vindt hier nog de eeuwenoude transumanza plaats, waarbij schapen en geiten door een onherbergzaam, stil landschap van de ene plek naar de andere 'gewandeld' worden. Fans van de wijde natuur en slow travel kunnen met de herders meestappen om zich een tijdje weg van de wereld te wanen. Vaak is er geen gsm-ontvangst en slapen doe je in eenvoudige hutten in het wilde gebergte. Wat op tafel verschijnt, is eenvoudig en vaak gemaakt door lokale boeren en wijnmakers.

...