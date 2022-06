Alleen in Hamburg: 14 tips voor (solo)reizigers

Op zoek naar een originele bestemming voor je eerste solotrip? Of wil je als fervent soloreiziger een nieuwe stad ontdekken? Warum nicht Hamburg? Onze redacteur ging alleen op stap in de Duitse havenstad en ondervond dat je heel snel aan een volle agenda zit. Zijn reis in 14 adressen.

Op stap 8 activiteiten die net zo leuk zijn op je eentje als in gezelschap.

Elbphilharmonie, HafenCity

Als er één plek is die je bij een citytrip naar Hamburg zeker bezocht moet hebben, is het wel deze architecturale parel in het havengebied van de stad. Naast het philharmonisch huisorkest passeren er vrijwel dagelijks allerhande getalenteerde musici in de prachtige concerthal. Te laat met tickets boeken? Ga dan’s avonds aanschuiven voor een vrije plek tegen een fikse korting. Wie weet krijg jij net als ons wel een gratis ticket van een Hamburger die zonder gezelschap kwam te zitten. Zelfs al zegt klassieke genieën als Mozart of Beethoven je niets is dit muziekhuis door zijn architectuur een must visit. Het ontwerp van Herzog & de Meuron opende in 2017 met een prijskaartje van 789 miljoen euro, tien keer meer dan de geraamde kost. Als je het ons vraagt, is het alleen al voor het prachtige panoramische zicht zijn geld meer dan waard.

Platz der Deutschen Einheit 4, elbphilharmonie.de

Deichtorhallen Hamburg, Altstadt

Grote markthallen beloven grootste kunst. In deze Halle für Aktuelle Kunst ontdek je – what’s in a name – hedendaagse kunstwerken van internationale artiesten. Check goed de website of de programmatie je aanspreekt, aangezien er geen vaste collectie is en de hal roterend verschillende exposities ontvangt. In een containergebouw op de kunstensite bevindt zich dan weer het Haus der Photographie dat werk van beloftevolle en gevestigde fotografen tentoonstelt. Ook hier wordt het aanbod regelmatig veranderd.

Deichtorstrasse 1-2, deichtorhallen.de

Hamburger Kunsthalle, Altstadt

Elke grote stad heeft zijn museum voor schone kunsten nodig. In Hamburg kan je gerust een halve dag of langer ronddwalen in de Hamburger Kunsthalle, een museum dat door de bewoners in 1840 geëist werd aan het stadsbestuur voor een uitbreiding van het culturele erfgoed van de stad. Naast tal van Oude Meesters (als je het niet fijn vindt om andere Belgen tegen het lijf te lopen op vakantie negeer je die Rubens gewoon), heeft het museum ook heel wat negentiende eeuwse kunst, alsook moderne en zelfs hedendaagse kunst. Het bekendste werk uit de collectie is wellicht Der Wanderer über dem Nebelmeer van Caspar David Friedrich. Al pakt Ensor (weer een Belg!) toch nog veel beter op Instagram.

Glockengiesserwall 5, hamburger-kunsthalle.de

Hamburger Kunsthalle © JL

Övelgönne Beach, Altona

Niet alleen in Barcelona combineer je een citytrip moeiteloos met een strandvakantie. Ook Hamburg is een ideale bestemming voor waterratten. De kust van dit voormalige vissersdorpje is bij Hamburgers een geliefde weekendbestemming: wanneer de zon erdoor komt, komen zonnekloppers en gezinnen met kinderen samen voor een dagje aan het strand. In de buurt zijn verschillende wateractiviteiten mogelijk, net als terrasjes voor wat noodzakelijke verkoeling.

Övelgönne

Bäderland Holthusenbad, Eppendorf

De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat we zelf niet tot in dit badhuis geraakt zijn, maar bij onze volgende keer in Hamburg staat deze wellnesstempel bovenaan ons lijstje. Het complex dateert van eind negentiende eeuw. Vandaag ontdek je er allerhande sauna’s, stoom- en zwembaden, en dat tegen bijzonder schappelijke prijzen. Concurrentie voor Budapest, als je het ons vraagt.

Goernestrasse 21, baederland.de/bad/holthusenbad

Abaton Kino, Rotherbaum

Vooral ’s avonds kan het als soloreiziger weleens eenzaam worden, tenzij je erom bekend staat in elke bar wel aan de praat te geraken met iemand. Een cinemabezoekje kan dus een fijne manier zijn om je avond in te vullen na het eten. Deze gezellige arthouse cinema ligt op een steenworp van de Hamburgse universiteit en dateert van de jaren zeventig. Je ontdekt er in de knusse zalen films uit de oude doos, maar even goed de nieuwste producties. Let op: tenzij je Duitse kennis behoorlijk is, denk je er maar beter aan om een Engels gesproken film uit te kiezen. Anders kan de ondertiteling weleens lelijk tegenvallen.

Allende-Platz 3, abbaton.de

Abaton Kino © JL

Altona, St. Pauli en Eppendorf

Een stad verken je het uiteindelijk het best al wandelend. Hoewel we je er zeker niet van betichten om weinig avontuurlijk te zijn, willen we graag nog eens benadrukken dat er ook buiten de Altstadt en Neustadt interessante delen van Hamburg te vinden zijn. Waan je in Altona even in Denemarken (het heeft zelfs even officieel deel uitgemaakt van het land), het alternatievere St. Pauli moet dan weer niet onderdoen voor Berlijn of ga in de residentiële wijk Eppendorf mooie huizen spotten. Met de metro verplaats je je bovendien heel eenvoudig van de ene wijk naar de andere.

Jenisch Haus en Ernst Barlach Haus, Altona

Wil je graag de buitenwijk Altona bezoeken, raden we je aan om een kijkje te gaan nemen in het Jenisch Haus, een voormalige residentie van senator Martin Johann Jenisch. Gebouwd in de jaren dertig van de negentiende eeuw herbergt dit historische pand nog zijn oorspronkelijke interieur. Op de bovenste verdieping staat dan weer telkens een tijdelijke expo in de kijker. Op een steenworp van het landhuis loop je vervolgens snel even binnen bij het Ernst Barlach Haus. Dit kleine paviljoen is opgedragen aan de gelijknamige negentiende-eeuwse kunstenaar die bekend staat om zijn expressionistische sculpturen, veelal uit hout, maar ook verschillende pentekeningen naliet. Heb je na je bezoek nood aan een frisse neus, kan je nog een flinke wandeling maken in het omliggende Jenischpark langs de Elbe. Het is tevens het oudst aangelegde park in Hamburg.

Baron-Voght-Strasse 50, jenisch-haus.de, barlach-haus.de

Jenisch Haus © JL

Eten en drinken 6 eetplekken waar je niet raar wordt aangekeken als je een tafel voor één vraagt. (Ons erewoord heb je.)

Marinehof, Neustadt

Vlak voor ons avondlijk bezoek aan de Elbphilharmonie aten wij een snelle hap in deze gezellige kantine in de binnenstad. Onder de lampen van Louis Poulsen zet je je gemakkelijk aan de bar (of aan de tafeltje als je dat liever hebt) met een Speisekarte die voor ieder wat wils biedt. Of dat nu een varkensgebraad in biersaus is of liever venkel met een romige kruidenpolenta, laten we volledig aan jou over.

Admiralitätstrasse 77, marinehof.de

Marinehof © JL

Erste Liebe Bar, Neustadt

Vrijwel naast het Marinehof kan de cafeïnejunk dan weer zijn hart ophalen in de Erste Liebe Bar. Heerlijke koffie naar verluidt (wij drinken geen, dus kunnen helaas niet bevestigen), maar minstens even lekkere, simpele lunchgerechten. De rustige bar is eveneens de gedroomde plek voor digital nomads die toch even hun mailbox willen checken.

Michaelisbrücke 3, ersteliebebar.de

Bistro Carmagnole, Sternschanze

De specialiteit van dit gezellige restaurant is, zoals het logo toont, hun artisjokbereiding. Wij lieten ons dan weer verleiden door een risotto met inktvis en de vangst van de dag (ons Duits liet ons daar even in de steek.) Een gezellige brasserie waarvan je proeft dat de ingrediënten dagvers zijn, meer heb je uiteindelijk niet nodig.

Juliusstrasse 18, carmagnole.kr

Bistro Carmagnole © JL

Ivy Bistro, HafenCity

Alles op de kaart van deze hippe bistro is vegetarisch of veganistisch. De zaak is enkel gesloten op zondag en serveert de rest van de week zowel ontbijt als lunch, van vegan pannenkoeken met blauwe bessen tot gebakken gnocchi in een zelfgemaakte amandel-kruiden-limoen pesto. Niet ver van de eetzaak loop je langs het Chilehaus, een statig pand uit het interbellum dat tevens prijkt op de lijst van Unesco-erfgoed. Kwestie van die pannenkoeken tijdens een wandeling even te laten zakken.

Hopfensack 8, ivy-hamburg.de

Kokomo Noodle Club, St. Pauli

Op gastronomisch vlak heeft Hamburg van alles te bieden, vooral qua visgerechten gezien zijn haven. Toch verlangt zelfs een gesofisticeerde soloreiziger af en toe naar afwisseling. Zo belandden wij in de Kokomo Noodle Club, een gezellig zaakje in het hippe St. Pauli, waar we een heerlijke ramen bowl naar binnen speelden. Het koppel naast ons leek niet bepaald de tijd van hun leven te hebben, maar wij betwijfelen sterk dat dat aan hun eten lag.

Clemens-Schultz-Strasse 40, kokomo-ramen.de

Kokomo Noodle Bar © JL

Bistrocean, Altona

In de haven van Hamburg struikel je over het ene kleine visrestaurantje na het andere waar zowel Hamburgers, toeristen als havenlieden komen genieten van een kraakverse lunch. Wij stapten binnen voor de specialiteit van de regio. Dat zijn voor de duidelijkheid geen hamburgers (onze excuses voor de flauwe woordgrap), maar een broodje met wat rauwkost en verse maatjes. Op zondag passeer je best ook eens langs de Fischauktionshalle, een prachtig gebouw uit het einde van de negentiende eeuw, waar op zondag ook telkens een vismarkt is met allerhande dagverse lekkernijen. Het industriële gebouw wordt op zijn beurt omgetoverd tot bierhal. Gesundheit!

Grosse Elbstrasse 139, atlantik-fisch-versand.de

Grosse Elbstrasse 9, fischauktionshalle.com

Hamburgse specialiteit: een broodje maatjes © JL