Aangezien wereldwijd landen maatregelen treffen om het coronavirus in te dammen, is het risico voor Belgische burgers om geblokkeerd te raken zo hoog dat alle reizen naar het buitenland worden afgeraden. Dat staat op de website van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

'Wereldwijd treffen landen maatregelen om het coronavirus in te dammen en de pandemie een halt toe te roepen', staat in de mededeling. 'Zoveel landen nemen quarantainemaatregelen of sluiten hun grenzen dat geen normale doorgang over grenzen kan gegarandeerd worden. Het risico voor Belgische burgers om geblokkeerd te raken is zo hoog dat alle reizen naar het buitenland worden afgeraden.'

Wie zich in het buitenland bevindt, moet zich in eerste instantie voor assistentie richten tot de lokale autoriteiten, hun touroperator of luchtvaartmaatschappij. In geval van nood kan ook de ambassade van België in het land waar men zich bevindt, worden gecontacteerd. Belgen in het buitenland kunnen tussen 9u en 20u bellen naar 02/501 4000 voor telefonische consulaire bijstand.

De reisadviezen worden per land regelmatig bijgewerkt in functie van de evolutie van de situatie en de beschikbare informatie. Iedereen wordt uitgenodigd om ze te raadplegen indien nodig.

Annuleringen

Corendon annuleert alvast alle reizen tot en met 31 maart 2020, zo meldt de touroperator zaterdag. Klanten worden via e-mail op de hoogte gehouden over de vervolgstappen. Het bedrag dat al werd betaald, wordt in de vorm van een waardebon bewaard voor een reis in de toekomst.

De Ierse lagekostenluchtvaartmaatschappij Ryanair vliegt van 15 tot en met 31 maart niet meer van en naar Polen. Dat is een gevolg van de beslissing van de Poolse regering om het hele land in lockdown te plaatsen. De maatregel geldt ook voor dochterondernemingen Buzz en Lauda. De luchtvaartmaatschappij zal per e-mail contact opnemen met alle reizigers die getroffen worden door de beslissing.

BrusselsAirlines bekijkt geval per geval of vluchten nog kunnen doorgaan. Dat meldt woordvoerster Kim Daenen zaterdag. De luchtvaartmaatschappij baseert zich op twee criteria: de restricties van de landen in kwestie en de vraag van klanten.

