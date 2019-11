Authenticiteit is iets wat steeds meer reizigers zoeken, maar steeds moeilijker vinden. En dat heeft ook Airbnb goed begrepen: het verhuurplatvorm biedt naast appartement nu ook kookworkshops met locals aan.

Met dank aan apps als Tripadvisor wordt het steeds gemakkelijker om in een onbekende stad het beste restaurant te vinden. Het enige probleem? Vaak zit die plek bomvol collega-toeristen, die er via dezelfde app beland zijn. Met de Airnb Cooking Experiences wil het verhuurplatvorm dat probleem deels van de baan helpen.

Concreet lanceert het verhuurplatvorm kookworkshops in samenwerking met locals. De service wordt uitgerold in een zeventigtal landen en het aanbod is erg divers: zo kan je baklessen volgen bij professionals, maar ook bij een gezin aan tafel schuiven. In totaal zijn er meer dan 3.000 opties. 'Eten is een manier om een cultuur te leren kennen en tradities door te geven', klinkt het bij CEO Brian Chesky. Bedoeling van het bedrijf is om reizigers - letterlijk en figuurlijk - te laten proeven van een andere cultuur op een laagdrempelige, authentieke manier.

Beleveniseconomie

Voor Airbnb is dit alleszins een logische stap. Het bedrijf verlegt de focus al een tijdje van het louter verhuren van appartement naar meer ervaringsgerichte activiteiten. Zo kan je via het platvorm bijvoorbeeld een vijfdaagse trektocht door het Amazonewoud boeken, maar ook op stap gaan met natuurbeschermer om het gedrag van de pinguïns te bestuderen in Kaapstad.

Momenteel loopt er een wedstrijd waarbij Airbnb op zoek gaat naar de honderd beste hobbychefs ter wereld. Zij krijgen in Italië een opleiding van de Amerikaanse chef David Cheng.