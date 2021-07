Toerisme Vlaanderen kan voortaan bij Airbnb meer gegevens opvragen over logies die via het platform worden geboekt. De twee partijen hebben daarover een akkoord bereikt.

Toerisme Vlaanderen kan voortaan bij Airbnb meer gegevens opvragen over logies die via het platform worden geboekt. De twee partijen hebben daarover een akkoord bereikt, zo blijkt uit een mededeling van Toerisme Vlaanderen.

De overeenkomst houdt in dat Toerisme Vlaanderen voortaan tot zes keer per jaar gegevens bij Airbnb zal kunnen opvragen over verhuurders in Vlaamse buurten. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren bij grote evenementen of festivals. Onder meer de naam en het adres van het logies, de capaciteit van het logies en de gegevens van de uitbater zullen dan door Airbnb worden gedeeld. Met die gegevens kan Toerisme Vlaanderen nagaan of de regels op het vlak van bijvoorbeeld brandveiligheid worden nageleefd en of het logies voldoet aan de normen in het Logiesdecreet.

Onenigheid

Toerisme Vlaanderen en het Amerikaanse huurplatform hebben in het verleden nog met elkaar in de clinch gelegen over die gegevens. In september 2017 en februari 2018 had Toerisme Vlaanderen namelijk data gevraagd over alle toeristische kamers en flats in Mechelen waarvoor het bedrijf op dat moment promotie maakte of bemiddelde.

Airbnb ging daar niet op in, omdat het van mening was dat Toerisme Vlaanderen die informatie volgens het Logiesdecreet niet op die ruime manier mocht opvragen. Toerisme Vlaanderen legde daarop een administratieve boete op, maar die sanctie werd in september vorig jaar geschrapt door een rechtbank.

Met dit akkoord gaan Toerisme Vlaanderen en Airbnb dus alsnog een samenwerking aan rond die steekproeven. 'Met deze samenwerking zetten we opnieuw een belangrijke stap richting een gelijk speelveld voor alle toeristische logiesondernemers en hosts in Vlaanderen', zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir.

'Dankzij deze constructieve samenwerking en het delen van deze gegevens zal Toerisme Vlaanderen de bezoekers uit binnen- of buitenland nog beter kunnen verzekeren dat Vlaanderen een kwalitatieve bestemming is om te bezoeken', klinkt het ook bij Peter De Wilde, CEO van Toerisme Vlaanderen.

