Woningverhuurplatform Airbnb gaat wereldwijd tijdelijk 20.000 Afghaanse vluchtelingen kosteloos onderdak bieden. Die belofte deed Brian Chesky, topman en medeoprichter van Airbnb, op Twitter.

Volgens Chesky is sprake van een van de grootste humanitaire crisissen van deze tijd. Hij voelt de verantwoordelijkheid om in actie te komen en hoopt ook dat andere bedrijfsleiders in beweging zullen komen. In tussentijd zal zijn bedrijf 20.000 gevluchte Afghanen onderdak bieden en voor die kosten betalen. 'Er is geen tijd te verliezen', schrijft hij.

Chesky benadrukt dat de geste niet mogelijk is zonder de vrijgevigheid van de eigenaars die de woningen aanbieden. 'Ik hoop dat de Airbnb-gemeenschap hen niet alleen een veilige plaats aanbiedt om te rusten en opnieuw te starten, maar hen ook een warm welkom thuis biedt', klinkt het. Het verhuurplatform werkt bij het plaatsen van de vluchtelingen nauw samen met ngo's en andere partijen.

Starting today, Airbnb will begin housing 20,000 Afghan refugees globally for free. — Brian Chesky (@bchesky) August 24, 2021

Bij Airbnb zijn wereldwijd meer dan 4 miljoen verhuurders aangesloten in meer dan 220 landen en regio's.

