"ESCH2022 Culturele Hoofdstad van Europa" is zaterdag officieel geopend in Esch-sur-Alzette, in aanwezigheid van groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa. Meer dan 2.000 culturele evenementen zullen in de loop van het jaar worden georganiseerd in 11 Luxemburgse en 8 Franse gemeenten in deze regio, die bekendstaat omwille van de staalindustrie.

Voor de editie van 2022 zijn, naast Esch-sur-Alzette, ook de steden Kaunas in Litouwen en Novi Sad in Servië uitgeroepen tot Culturele Hoofdstad van Europa. In het verleden werden al verschillende Belgische steden geselecteerd: Antwerpen in 1993, Brussel in 1999, Brugge in 2002 en Bergen in 2015.

De sprekers tijdens de officiële opening van de festiviteiten benadrukten dat "ESCH2022" moet helpen een identiteit te geven aan een regio waar industriële woestenijen heropleven dankzij de culturele mix van een bevolking die 140 nationaliteiten vertegenwoordigt.

De site van de voormalige staalfabriek Belval zal een van de belangrijkste aandachtspunten van het programma zijn. Op 16 hectare braakliggend industrieterrein wordt een indrukwekkende groep voormalige hoogovens verenigd met een dertigtal nieuwe gebouwen en grote openbare ruimtes. In de voormalige staalfabriek worden een reeks tentoonstellingen en evenementen georganiseerd die gewijd zijn aan het industriële en menselijke erfgoed.

Om het oude industriële erfgoed te illustreren, zal er ook een rondleiding worden gegeven op de site met behulp van virtual reality-technologie.

Programma

Negentien Luxemburgse en Franse gemeenten in deze grensoverschrijdende regio hebben 160 projecten en 2.000 evenementen opgezet rond cultuur, digitale creatie, onderwijs en onderzoek, maar ook rond toerisme.

Onder het motto "Remix Culture" staan er vier projecten op het programma: "Remix Art", "Remix Europe", "Remix Nature" en "Remix Yourself", waarbij een beroep wordt gedaan op zowel regionale kunstenaars, groepen en verenigingen als op internationale culturele instellingen. Digitale kunst zal een centrale rol spelen.

De bezoekers van Esch2022 zullen ook plaatsen kunnen ontdekken zoals de nieuwe ruimte voor hedendaagse kunst in de Konschthal, het Cultureel Centrum Opderschmelz of het FerroForum-project, dat in de voormalige staalfabriek Arbed Esch-Schifflange is opgezet om de knowhow rond de productie van ijzer en staal onder de aandacht te brengen.

De Kulturfabrik in Esch initieert projecten voor de creatie van "Street Art"-werken, met de ambitie om van de stedelijke ruimte een artistiek laboratorium te maken. Verwacht je ook aan concerten en andere culturele optredens.

Duurzaam toerisme

Er worden ook verschillende initiatieven aangekondigd in het teken van duurzaam toerisme. Zo zal de voormalige ertsmijn Elergronn een 90 kilometer lang Minett-pad voor wandelaars bieden. Het maakt deel uit van het Wereldnetwerk van Biosfeerreservaten. Bovendien biedt een Zoom Minett reisgids "authentieke verhalen en inspirerende beelden" die de diversiteit van de regio illustreren.

Hoewel de Belgische culturele actoren niet officieel bij "ESCH2022" betrokken zijn, zijn verscheidene Belgische kunstenaars en culturele initiatieven opgenomen in de programmatie.

