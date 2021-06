De Alpen hebben in de zomer meer te bieden dan trektochten en mountainbiken. Wie op zoek is naar iets spannends, kan er genieten van avontuurlijke en minder bekende outdoorsensaties in adembenemende landschappen. Zes aanraders.

Sion, de hoofdstad van het Zwitserse kanton Wallis, liet vorige zomer het eerste surfbassin van Europa bouwen. Alaïa Bay biedt meer dan 8300 vierkante meter golven die beginnende en ervaren surfliefhebbers naar hartenlust kunnen bedwingen. Je leert er surfen of scherpt er je vaardigheden aan, maar je kunt er ook workshops volgen waarin je leert hoe een surfplank gemaakt wordt.

...

Sion, de hoofdstad van het Zwitserse kanton Wallis, liet vorige zomer het eerste surfbassin van Europa bouwen. Alaïa Bay biedt meer dan 8300 vierkante meter golven die beginnende en ervaren surfliefhebbers naar hartenlust kunnen bedwingen. Je leert er surfen of scherpt er je vaardigheden aan, maar je kunt er ook workshops volgen waarin je leert hoe een surfplank gemaakt wordt. Waar? In Sion, in de Zwitserse Alpen. Info? alaiabay.ch Liever glijden? Als glijbanen meer je ding zijn, is Tignes in de Savoie een aanrader. Aan het lokale meer ontdek je de nieuwe sport Hot Jumping: langs de steile wanden aan de oever van het meer werden zeven glijbanen geïnstalleerd waarover je kunt glijden, vervolgens een spectaculaire sprong door de lucht maken om uiteindelijk in sneltempo het meer in te duiken. Je draagt een wetsuit, helm en reddingsvest: je geniet dus in alle veiligheid van alle sensaties. Henri Authier, voormalig professioneel freestyleskiër, legt uit hoe je allerlei acrobatieën doet, terwijl je in de lucht hangt alvorens je een verfrissende duik in het water maakt. tignes.net Aan het meer van Aiguebelette, in de Savoie, ligt de parapenteschool. Het opstijgen verloopt er zachtjes vanop een grasveld op een bergrug van 900 meter hoog die uitzicht biedt op het turkooizen water van een natuurlijk meer. Dankzij de ligging en de kennis van de thermiek zal je piloot je meenemen op een vlucht over het meer van Aiguebelette, maar ook over dat van Le Bourget, vlak bij het bekende kuuroord Aix-les-Bains.Liever iets prestigieuzer? Wat dacht je van een duovlucht boven het meer van Annecy, dé place to be en een magische plek om te paragliden? Elke late namiddag verzamelen zich tientallen, soms zelfs honderden paragliders om te genieten van de ondergaande zon. Waar? Aan de meren van Aiguebelette en Annecy, in de Franse Alpen. aiguebeletteparapente.fr -annecy-parapente.fr Canyoning is op zich al best spannend, maar wat dacht je van een canyon na zonsondergang? Nachtelijke canyoning is een van de tofste activiteiten in de Alpen en Pyreneeën die je in alle veiligheid kunt doen bij de uiterst ervaren bergredder Gilles Leroy. Leroy organiseert de nachtelijke canyonings sinds kort op meerdere plaatsen in Frankrijk en Navarro. De survivalist is daarmee niet aan zijn proefstuk toe: met zijn bedrijf Latitude Canyoning neemt hij al langer canyoneers mee naar bergrivieren en kloven overal ter wereld. Maar onder het maanlicht en met een lamp op de helm krijgt een glijdende en springende afdaling van meer dan twintig meter door een kloof toch nog een extra dimensie. De initiaties variëren in moeilijkheidsgraad, waardoor iedereen van de ervaring kan proeven, ook kinderen. Liever overdag? Een canyoning bij daglicht, de gebruikelijke canyoning zeg maar, is zeker niet minder plezant. Waar? In Les Carroz d'Arâches in Haute-Savoie en in Pau in de Pyreneeën Info? latitudecanyon.fr Dit is een bergwandeling met verrassingen die begint aan het Lac Blanc, een meer op 2500 meter hoogte boven Chamonix. Het is een van de weinige gletsjermeren van de Alpen, ontstaan door het smeltwater van de hoger gelegen gletsjers. Dat is de reden waarom het meer turkoois kleurt en helder water heeft, zelfs in hartje zomer. Tijdens de wandeling heb je een fantastisch uitzicht op het Mont Blancmassief, maar ook op de Vallée Blanche, les Aiguilles, les Drus en de Glacier des Bossons en die van Argentières. Het is een pittige wandeling, maar toegankelijk voor iedereen, zeker als je het eerste deel van het traject met de kabelbaan aflegt. Het pad kruist wel enkele eeuwige sneeuwvelden die soms steil en glad zijn, wat de wandeltocht avontuurlijker maakt. Neem wandelstokken mee. Waar? In Chamonix, in Haute-Savoie, bewegwijzerde wandelroute van aan de top van La Flégère.Info? randos-montblanc.com/moyen/lac-blanc.html Liever over de gletsjer? Dé uitdaging van de zomer? Een initiatie in het gletsjerwandelen en alpinisme om een tocht te kunnen maken boven de 3000 meter. De wandeling op weg naar de Vanoise-berg start in het dorp Pralognan-la-Vanoise en leidt de eerste dag tot de berghut in het hart van het Nationaal Park van de Vanoise aan de voet van La Grande Casse, de hoogste berg van de Savoie. 's Anderendaags begint de dag al bij het ochtendgloren. Op het programma staat een passage op de morene van de gletsjer, een oefening die alleen mogelijk is met stijgijzers. guides-pralognan.com Het is een van de mooiste keteldalen (of cirques) in Frankrijk en Europa. Langs de torenhoge rotswanden klateren tientallen watervallen. In dit spectaculaire decor heeft de vereniging van lokale gidsen een via ferrata - een met staalkabels uitgezet klimparcours langs een rotswand - aangelegd, een van de indrukwekkendste van de Alpenregio. Deze vorm van bergbeklimmen houdt het midden tussen bergwandelen en sportklimmen. Tijdens het klimmen ben je vastgeklikt aan ijzeren haken, waardoor de sport toegankelijk is voor iedereen die op een veilige manier eens een steile wand wil beklimmen. Terwijl je geniet van het landschap klim je boven de bekende Gorges de Tines, je klautert van rots naar rots en langs kabelbruggen steek je de kloven over. Als je de top hebt bereikt, snak je naar meer. Liever indoor? Een bezoek met gids aan de Grottes de Balme vormt een fijn alternatief. In deze streek heeft de rivier zich tientallen kilometers lang een weg gebaand in de rotsen. In de zo gevormde grot wandel je langs riviertjes en ondergrondse meertjes. Vergeet je bottines en regenjas niet. Waar? Tussen Samoëns en Sixt Fer-à-Cheval in de Giffre-vallei in Haute-Savoie. Info? guidesmontagnes.com - zigzagski.com Van tak tot tak tot in de top van de boom klimmen, het hout vasthouden en voelen, luisteren naar de wind en het gezang van de vogels, spelen en balanceren in de kruin. Boomklimmen kun je doen in het bos van Orcières, in de Hautes-Alpes. Tijdens de activiteit leef je op het ritme van de bomen. Wil je met je gezin verschillende outdooractiveiten samen beleven, dan is de Raid Urcinia, een tweedaags event, een aanrader. Naast het boomklimmen staan er ook nog bergbeklimmen, mountainbiken, kanovaren op een bergmeer of een totem maken op het programma. Na de eerste dag geniet je van een smakelijke bergmaaltijd en breng je de nacht door onder de sterrenhemel. Waar? In Orcières, in de Hautes-Alpes. Info? orcieres.com Liever iets meer adrenaline? Het skistation van Verbier in Zwitserland introduceerde onlangs een acrobatisch klimpark, bestaande uit drie hindernissenparcours van verschillend niveau. Met onderdelen als boomklimmen, monkey jumps (springen in de leegte), tokkelbaan en loopbruggen bieden de aerial treks een flinke dosis fun en adrenaline. essverbier.ch