Met de Kunststedenroute en de Groene Gordelroute telt Vlaanderen voortaan twee nieuwe icoonfietsroutes. Dat meldt Toerisme Vlaanderen. De nieuwe icoonfietsroutes zijn thematische fietsroutes die de klassieke landelijke fietsroutes vervangen.

De Kunststedenroute is 332 kilometer lang en verbindt de kunststeden Brussel, Leuven, Mechelen, Antwerpen, Gent en Brugge met de kust in Oostende. 'Via de Kunststedenroute kunnen vakantiefietsers de rijke Vlaamse geschiedenis ontdekken in de vorm van erfgoed, kunst en cultuur in vijf kunststeden', zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor Toerisme van de provincie Vlaams-Brabant. 'Eigenlijk bieden we met de Kunststedenroute 'een citytrip met de fiets' aan', vult Jan de Haes, voorzitter van Toerisme Antwerpen, aan.

Daarnaast is er ook de Groene Gordelroute, die 126 kilometer omvat doorheen de groene gordel rondom de hoofdstad. 'Heuvel op, heuvel af door het land van Bruegel, hop, druiven en witloof met onderweg imposante kastelen, golvende akkers en indrukwekkende panorama's', aldus Coppens.

In samenwerking met de vijf Vlaamse provinciale toeristische organisaties heeft Toerisme Vlaanderen negen thematische icoonfietsroutes ontwikkeld. De bedoeling is om Vlaanderen op die manier zowel in binnen- als buitenland op de kaart te zetten als fietsvakantiebestemming. De icoonfietsroutes zijn toegankelijk voor iedereen en beschikken over een uniforme bewegwijzering in beide richtingen.

Samen met de Kustroute, Frontroute 14-18, Schelderoute, Maasroute en Kempenroute zijn er nu al zeven icoonfietsroutes geopend. De laatste twee fietsroutes - de Heuvelroute en de Vlaanderenroute - worden nog voor de zomer van 2021 bekendgemaakt.

