Veenendaal, een Nederlandse gemeente tussen Utrecht en Arnhem, is gekozen tot Nederlands beste fietsstad van 2020.

In en rond de plaats bij de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei 'is het lekker en ontspannen fietsen. De fietspaden zijn breed, fietsers voelen zich veilig en parkeerplekken zijn goed geregeld', aldus directeur Saskia Kluit van de Fietsersbond.

Enschede won de prijs voor beste grote fietsgemeente, Winterswijk die voor beste kleine. De bond maakte de naam van de winnende gemeenten bekend op de eerste dag van de Fiets- en Wandelbeurs in de Jaarbeurs in Utrecht.

'Veenendaal is een fietsstad bij uitstek, met de fiets kun je overal snel, veilig, gezond en duurzaam komen', zei wethouder Engbert Stroobosscher (Buitenruimte). 'We doen ons best om de fietsinfrastructuur continu te verbeteren.'

Veenendaal is in 2000 door de Fietsersbond ook al eens uitgeroepen tot beste fietsstad. In andere jaren streken onder meer Houten, Den Bosch en Zwolle met de eer.

Fietsroute van het jaar

La Dolce Via, een traject van 120 kilometer langs diepe kloven en rivieren in de Franse Ardèche, werd in de Jaarbeurs uitgeroepen tot beste fietsroute van 2020.

Voor de verkiezing lieten meer dan 45.000 mensen weten waar ze goed kunnen fietsen en waar ze bijvoorbeeld obstakels tegenkomen. De Fietsersbond combineerde dat met concrete gegevens zoals het aantal vrijliggende fietspaden naast wegen waar vijftig kilometer per uur mag worden gereden. Ook de afstand die fietsers soms moeten omrijden om op hun bestemming te komen, werd meegewogen.

