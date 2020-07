Surfen is helemaal in, maar in de Portugese regio Alentejo kunnen surfers nog in alle rust een golf pakken.

Surfen is helemaal in. Meer dan 35 miljoen surfers trekken jaarlijks naar de beste stranden in de hele wereld. Dat blijkt uit cijfers van de World Travel Market.

Daaruit blijkt ook dat bekende surfbestemmingen in Frankrijk, Zuid-Afrika en de VS almaar meer concurrentie krijgen.

Vanuit Alentejo in Portugal bijvoorbeeld. Die regio ligt direct aan de Atlantische Oceaan en heeft een 100 km lange kustlijn waar surfers in alle rust een golf kunnen pakken. De mooie zandstranden worden af en toe onderbroken door even fraaie, maar grillige rotspartijen.

De stranden Praia do Almograve en bij Zambujeira do Mar bieden de ideale voorwaarden om te golfsurfen en bodyboarden en de stranden van de Tróia Peninsula en de Costa da Galé zijn dan weer uitstekend voor wind-surfers en bodyboarders. Kitesurfers kunnen terecht bij Ilha do Pessegueiro. Een groot pluspunt is bovendien dat de zon er 300 dagen per jaar schijnt. (MS)

