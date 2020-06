Boulderen, de sport waarbij je zonder hulpmiddelen te gebruiken op rotsblokken klimt, wint zo aan populariteit dat overal boulderzalen openen. Maar in de buitenlucht is het misschien nog wel leuker. Op deze plaatsen kan je het in eigen land en de buurlanden, buiten in de natuur, doen.

'Boulder' betekent letterlijk rotsblok. Tijdens het boulderen beklim je rotsblokken, maar je maakt daarbij geen gebruik van touwen en andere hulpmiddelen. Dat klinkt heel gevaarlijk, maar is het meestal niet. Je klimt immers op veel geringere hoogte en maakt gebruik van zogenaamde 'crashpads': dikke matten die je op de grond legt zodat je niet hard valt.

Je moet telkens zoeken waar je je voeten en handen neer moet zetten waardoor het een soort puzzels zijn die je moet oplossen. De routes beginnen bij hele gemakkelijke die iedereen kan afleggen. Ook voor kinderen is het een leuke bezigheid. De pro's halen dan weer ingewikkelde, halsbrekende touren uit die er spectaculair uitzien. Kortom, er is voor iedereen wat wils. Een overzicht van de boulder- en klimzalen in België vind je op de website van de Klim- en Bergsportfederatie.

Je kan het beste eerst in een boulder- en klimzaal oefenen. Daar liggen overal dikke matten op de vloer en staan de routes duidelijk aangegeven aan de hand van kleurtjes gerangschikt naar moeilijkheidsgraad. Bij sommige boulderzalen kan je ook buiten klimmen. In Nederland kan je nergens in de natuur boulderen, maar bij sommige zalen wel in de buitenlucht. Dat kan bijvoorbeeld in de Bossche Boulders in Den Bosch, Fliegerhorst in Venlo en Rock Steady in Bussum. Meer locaties waar je in Nederland kan boulderen, vind je op Bouldest.

Ook in België zijn er niet veel plaatsen in de natuur waar je kan boulderen. Izier in Belgisch Luxemburg is de meest geschikte plek. Je vindt er rond de veertig boulders en daar kan je je toch gemakkelijk een dag of twee mee vermaken. Ideaal als je niet veel tijd hebt en niet te ver wil rijden.

Boulderen in Frankrijk

Fontainebleau

Fontainbleau ligt zeventig kilometer ten zuidwesten van Parijs en behoort tot de beste plaatsen in de wereld om te boulderen. Je vindt er duizenden routes van alle niveaus: van absolute beginners tot echte experts. Zelfs kinderen kunnen er volop de rotsen beklimmen.

Het bos bij Fontainbleau is zo'n 250 vierkante kilometer groot en de rotsen zijn gemaakt van zachte zandsteen zodat je je handen er niet aan verwondt. De blokken zijn maximaal vier meter hoog. Net als in boulderhallen zijn ook hier de route met pijlen in een bepaalde kleur aangegeven.

Er liggen verschillende campings waar je kan overnachten, waaronder eentje met trekkershutten, en waar je crashpads kan huren.

Targasonne

Targasonne ligt een stuk verder weg: in de Midi-Pyrénées in het zuiden van Frankrijk op de grens met Spanje. De rotsen zijn hier van graniet en daarom een stuk harder dan die in Fontainebleau. Voor zowat ieder rotsblok moet je een andere techniek gebruiken waardoor alle boulderliefhebbers er een uitdaging zullen vinden.

Je kan in de buurt kamperen en crashpads huren.

Le Prieure

Het klimgebied in Le Prieure is niet zo groot, maar wel heel gevarieerd en, net als in Fontainebleau, zijn de rotsen hier ook van zandsteen. Le Prieure ligt bij Lodève in de buurt van Montpellier in het zuidoosten van Frankrijk. De ongeveer tweehonderd boulders liggen in een mooi eikenbos. De routes zijn ook hier in verschillende kleurtjes aangegeven en er bestaan routes voor alle soorten klimmers. De rotsblokken zijn twee tot zes meter hoog.

Kerlouan

Kerlouan in Bretagne is een bijzondere plaats om te boulderen omdat de rotsblokken hier op het strand liggen. Over een lengte van meer dan twintig kilometer liggen rotsblokken waarop je zo'n 400 boulderproblemen kan oplossen. Je kan hier een bouldertocht combineren met een verfrissende duik in zee.

Boulderen in Duitsland

Avalonia

Avalonia ligt op een plaats waarvan je niet zou verwachten dat je er kan boulderen, namelijk middenin het Ruhrgebied, het industriële centrum van Duitsland. Toch vind je hier een leuk en origineel bouldergebied: het is namelijk een combinatie van klimmen op de rotsen en kunst.

Avalonia is het initiatief van Daniel Pohl die hier in de bossen tussen Essen, Wuppertal en Dortmund eigenhandig een Land-Art-Park maakte. Hij maakte de rotsen vrij en begaanbaar waardoor je nu de keuze hebt uit 150 boulders in allerlei moeilijkheidsgraden. Avalonia behoort toe aan de Boulder Club Ruhrtal.

Glees

Bijzonder aan dit in de Eifel gelegen gebied tussen Koblenz en Nürburg is dat je hier klimt op vulkanisch gesteente, op basaniet. Momenteel kan je kiezen uit zo'n 300 routes, maar er komen er telkens nieuwe bij omdat er boulders worden schoongemaakt zodat je er veilig op kan klimmen. Basaniet is wel redelijk scherp en daarom belastend voor je handen.

Houd er hier rekening mee dat je in de zomer, tussen juni en september, in verband met de bescherming van de natuur, niet mag boulderen in Glees.

Allgäu

Voor Allgäu in het zuiden van Duitsland moet je wat verder rijden, maar dan zit je wel in een mooi uitgestrekt gebied in de Alpen waar je eindeloos veel mogelijkheden hebt om te boulderen: zo'n 2000 routes in 26 verschillende gebieden.

Omdat het gebied zo groot is, kan je ook op verschillende gesteentes klimmen: zandsteen, kalk, dolomiet.... Ook verschillen de landschappen flink: van bossen in de lager gelegen delen tot rotsachtige alpiene landschappen hoger de bergen in.

Odenwald

Het Odenwald bos zou zo kunnen figureren in een sprookjesboek: het is dichtbegroeid, de stenen zijn bedekt met mos en er liggen her en der oude omgevallen bomen op de grond. In dit gebergte op de grens tussen drie deelstaten Hessen, Beieren en Baden-Württemberg, is vooral de 'Riesenstein' bekend bij klimmers. Op deze zandstenen rots kan je verschillende routes afleggen, van makkelijk tot zeer moeilijk. Verder liggen er ook verspreid door het bos allerlei granieten rotsblokken waar je je op kan uitleven.

