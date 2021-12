Prince Edward Island is naar Canadese begrippen klein, maar toch groot genoeg voor een nieuwe wandelroute van 700 kilometer die geschikt is voor alle soorten wandelaars.

Prince Edward Island ligt in het zuidoosten van Canada in de Gulf of Saint Lawrence. Het eiland behoort samen met New Brunswick, Labrador, Newfoundland en Nova Scotia tot de Atlantische provincies. Het landschap is er niet bergachtig zoals het westen van Canada, maar eerder glooiend waardoor het een uitstekend gebied is voor alle soorten wandelaars. Daarom is zojuist de nieuwe Island Walk geopend. Deze wandelroute is ongeveer 700 kilometer lang en omspant het volledige eiland.

© Getty Images

Je loopt over enkele van de mooiste zandstranden in Noord-Amerika, langs rode rotskusten, door karaktervolle vissersdorpjes als Tyne Valley, Victoria-by-the-Sea en Montague, het fraaie glooiende binnenland met weilanden, bossen en moerassen, over houten vlonders, door Prince Edward National Park, langs de vele vuurtorens (het eiland telt er maar liefst 63) en door de twee grootste steden: Charlottetown en Summerside.

De Island Walk is verdeeld in 32 secties van telkens 20 tot 30 kilometer per dag. Je overnacht in hotels en B&B's. Zij kunnen ervoor zorgen dat je bagage van de ene naar de andere accomodatie wordt gebracht. Ook kunnen ze lunches bereiden die je mee kan nemen voor onderweg.

Summerside © Getty Images

Je kan de route overigens ook op de fiets afleggen. De beste tijd om eraan te beginnen is tussen mei en oktober. Op de website Island Walk wordt ieder deel van de wandeling beschreven, krijg je tips voor bezienswaardigheden en eetgelegenheden onderweg, blijf je op de hoogte van de laatste nieuwtjes en vind je nog veel meer interessante informatie over het eiland en de wandeling.

Tea Cup © Getty Images

Over Prince Edward Island

Prince Edward Island ligt op dezelfde hoogte als Zuid-Frankrijk, is 5620 vierkante kilometer groot, telt ongeveer 156.000 inwoners en is 3 tot 6 kilometer breed. Het heeft een gematigd zeeklimaat met jaarlijks ongeveer 890 mm regen en 290 mm sneeuw. De temperaturen liggen tussen gemiddeld tussen -7 graden Celsius in januari en 19 graden in juli.

Het eiland is genoemd naar de Britse prins Edward, de vader van koningin Victoria. Je kan het eiland ook kennen van Anne of Green Gables, het beroemde boek van schrijfster Maude Montgommery die op Prince Edward Island werd geboren.

Sea Cow Point © Getty Images

Prince Edward National Park © Getty Images

. © Getty Images

Noorderlicht © Getty Images

. © Getty Images

. © Getty Images

. © Getty Images

Charlottetown © Getty Images

Montague © Getty Images

. © Getty Images

