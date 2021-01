Beliris, de publieke bouwexpert voor Brussel, lanceert een haalbaarheidsstudie voor drie potentiële fietsroutes om het fietsnetwerk in het Brussels Gewest uit te breiden. Er wordt gestreefd om de studies begin 2022 rond te krijgen.

Concreet worden er onderdelen van drie routes bestudeerd: Dilbeek-Brussel, Leuven-Brussel en Anderlecht-Brussel-Noord. Voor de eerste wordt gekeken naar een traject langs spoorlijn L50 tussen het Boudewijnpark in Jette en de Bockstaellaan. De route Leuven-Brussel zou langs spoorlijn L36 kunnen lopen tussen de Haachtse steenweg in Haren en het station van Schaarbeek. En de derde route situeert zich in Anderlecht langs spoorlijn L28 tussen metrostation Jacques Brel en het oud station van Kuregem.

Om te zorgen dat fietsers en andere actieve weggebruikers zich vlot en veilig doorheen het Brussels Gewest kunnen verplaatsen, wordt het fiets-GEN, een gewestelijk expresnet voor fietsers, uitgebouwd.

Fietsen langs spoorwegen en kanalen

De haalbaarheidsstudie onderzoekt de mogelijke trajecten voor toekomstige cyclostrades in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In 2012 werden de eerste lijnen al uitgezet door studiebureau Tridee. Hun studie toonde aan dat de beste locaties voor de cyclostrades te vinden zijn naast spoorwegen en kanalen, en in valleien.

Dit resulteerde in een plan met 15 prioritaire lijnen, de eerste potloodtekeningen voor het fiets-GEN. De haalbaarheidsstudie zal deze schets nu omzetten in een uitvoerbaar tracé door de verschillende scenario's te analyseren op vlak van onder meer budget, technische uitdagingen en fietstijden.

De studieopdracht werd in januari 2021 toevertrouwd aan het gespecialiseerd ontwerpbureau Omgeving, in samenwerking met Mint, ABO en D+A. Hun voorgesteld stappenplan en methodologie laat toe om samen met alle betrokken partijen zoals Beliris, Brussel Mobiliteit, MIVB, Leefmilieu Brussel, Infrabel en de gemeentes, een goed onderbouwde keuze te maken.

