North Devon is uitgeroepen tot het tweede World Surfing Reserve in Europa

Uitgeroepen worden tot 'World Surfing Reserve' houdt niet alleen in dat het er heerlijk surfen is, maar vooral ook dat een stuk kust zo waardevol is dat het hele ecosysteem er beschermd moet worden. Organisaties als Unesco en Surfers Against Sewage werken daarom samen met lokale gemeenschappen, bedrijven en surfclubs om zo'n Surfing Reserve te beschermen tegen verdere schadelijke bebouwing en tegen vervuiling van het water. Ook proberen ze de nadelige gevolgen van de klimaatopwarming te beperken, de dieren in het water en langs de kust te beschermen en de toegang tot de kust te beperken. 'Protecting the Waves' waar de surfreservaten zich sterk voor maken, betekent dan ook feitelijk een bescherming van de hele natuur in het gebied. World Surfing Reserves streeft ernaar om tegen 2030 duizend surfecosystemen te beschermen.

Devon Wildlife Trust vertelt aan Lonely Planet dat ze bij zijn met het World Surfing Reserve in North Devon, maar waarschuwt ook dat het niet genoeg is. De hele zuidwestkust van Engeland heeft te maken met ernstige bedreigingen zoals overbevissing, rioollozingen in zee, olievervuiling en verstoring van dieren door boten, drijvend visgerei en kustontwikkeling. Devon Wildlife Trust roept dan ook op tot het vestigen van meer en grotere Marine Protected Areas. Dat zijn plaatsen waar de activiteiten die de natuur schaden aan banden gelegd worden.

North Devon was al een Area of Oustanding Natural Beauty en een UN Biosphere Reserve en mag daar nu de titel 'World Surfing Reserve' aan toevoegen. Het 30 kilometer lange stuk kust met stranden als Croyde Beach, Saunton, Woolacombe en Lynmouth is één van de populairste surfspots in het land. Hier ligt het Museum of British Surfing, de nationale organisatie voor surfen in Engeland en verschillende surfscholen, maar vooral de schitterende wilde kustlijn en de perfecte golven maken North Devon zo'n fijne plek om te surfen.

De andere elf World Surfing Reserves zijn: Guarda Do Embaú in Brazilië, Malibu en Santa Cruz in Californië, Noosa Heads, Manly Beach en de Gold Coast in Australië, Huanchaco in Peru, Punta de Lobos in Chili, Ericeira in Portugal, Bahía Todos Santos in Mexico en Playa Hermosa in Costa Rica.

