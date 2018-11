Nieuwe kustwandelroute in Sydney belooft één van de meest spectaculaire in de wereld te worden

Binnenkort zal je vanuit het beroemde surfstrand Bondi Beach in het zuiden van Sydney naar het andere geliefde surfstrand Manly Beach in het noorden van de stad kunnen wandelen. De route Manly to Bondi is nog niet volledig gerealiseerd, maar wordt nu al 'one of the world's greatest urban walks' genoemd.

Onderweg kan je genieten van schitterende vergezichten en passeer je enkele van de meest iconische bezienswaardigheden in het land.

Zo kom je door Sydney Harbour, algemeen erkend als de mooiste natuurlijke haven in de wereld, passeer je de Sydney Opera en Harbour Bridge.

Ook belangrijke historische punten maken deel uit van de route. Zo kan je bij Grotto Point schilderingen van Aboriginals bekijken en zie je bij Camp Cove waar kapitein Arthur Philip in 1788 voor het eerst voet aan wal zette. Een ander iconisch punt in Sydney is Macquarie's Chair, een grote stoel die in 1810 door gevangenen in steen werd uitgehouwen.

Grote delen van de route bestaan al, maar ze vormen nog niet één geheel. Dat is makkelijk te realiseren omdat de volledige wandeling zich zal bevinden op openbaar land. Het idee komt van de twee verwoede wandelaars John Faulkner (de vroegere minister van defensie) en Lachlan Harris (woordvoerder van de voormalige minister-president Kevin Rudd). Ze wisten alle betrokkenen enthousiast te krijgen voor het plan.

Ze willen de route gaan markeren en voorzien van informatieborden met historische en culturele achtergrondinformatie. John Faulkner is er alvast van overtuigd dat de wandelroute een succes gaat worden: 'Het zal een onvergetelijke ervaring zijn en ik ben ervan overtuigd dat het een must-do wordt voor wandelaars uit de hele wereld'.