September is de fietsmaand in Nederland en daarom lanceert Fietsnetwerk vier nieuwe fietsroutes rond een thema dat met de nazomer te maken heeft: van de fruitoogst tot burlende herten.

September is een fijne maand om eropuit te trekken op de fiets. Daarom lanceert Fietsnetwerk vier nieuwe routes in Nederland die in het teken staan van de nazomer. De eerste route - de fruitige fietsroute - is zojuist geopend en loopt door de Betuwe waar in september de peren en appels worden geoogst. De tweede route staat gepland voor vrijdag 17 september en heeft wijn als thema. In Groesbeek worden eind september wijnfeesten gevierd en door de heuvelachtige omgeving van dit dorp loopt dan ook de wijnroute. De derde route wordt op dinsdag 21 september bekendgemaakt en loopt door Noord-Holland waar de geoogste gewassen in verkoopstalletjes worden verkocht. De laatste route heeft de bronsttijd van herten als thema en brengt je door de bossen van het Veluwse dorp Epe.

De fietsroutes zijn vanaf de lanceringsdata gratis beschikbaar op de website van het Fietsnetwerk. Om de fietstochten extra leuk te maken, is op iedere route een golden ticket verstopt. Je kan ze tot 30 september zoeken. Aan ieder ticket hangt een prijs vast: een wijnproeverij, een cadeaubon bij een restaurant, een wildexcursie met natuurspecialist André Donkers en een fiets- en vaarvakantie in Noord-Holland. Fietsnetwerk verspreidt de komende weken geregeld hints over de vindplaats.

