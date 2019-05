Na het succesvolle 'Fietsen door het Water' en binnenkort 'Fietsen door de Bomen' start Toerisme Limburg met de werken aan de derde fietsbeleving 'Fietsen door de Heide'.

In navolging van het succesvolle 'Fietsen door het Water' en binnenkort 'Fietsen door de Bomen' start Toerisme Limburg op maandag 3 juni met de werken aan de derde fietsbeleving 'Fietsen door de Heide'. De nieuwe fietsbrug zal dwars door de heide van het Nationaal Park Hoge Kempen lopen, dat kandidaat is voor een erkenning als UNESCO Werelderfgoed. Toerisme Limburg hoopt begin 2020 de eerste fietsers te verwelkomen.

Fietsen door de heide © Toerisme Limburg

'Fietsen door de Heide' moet een extra belevingslaag over het bestaande fietsroutenetwerk in Limburg leggen, net zoals het populaire 'Fietsen door het Water' in Bokrijk en binnenkort ook 'Fietsen door de Bomen' in Bosland. Met het ontwerp van een 'fietssteiger' zorgt Toerisme Limburg voor een combinatie van een veilige oversteek over de Weg naar Zutendaal met een unieke fietsbeleving. 'Een ingreep met meerdere voordelen: de brug verbindt het Nationaal Park aan weerszijden, geeft fietsers een prachtig zicht over het heidelandschap én biedt hen een veilige oversteekplaats', zegt Igor Philtjens, voorzitter van Toerisme Limburg en gedeputeerde van Toerisme (Open Vld).

Met een lengte van bijna 300 meter moet de fietsbrug een herkenningspunt voor de wijde omgeving vormen. Door dergelijke ingrepen op gekende, strategische plaatsen te doen, wil Limburg de nummer één in fietstoerisme blijven. 'Het versterkt onze vrijetijdseconomie en zorgt voor extra omzet bij lokale ondernemers, wat belangrijke jobs oplevert', legt Philtjens uit. 'Zo verzekeren we op lange termijn onze status als hét ultieme Fietsparadijs.'

Fietsen door de bomen © Toerisme Limburg

Het nieuwe fietslandmark in de Mechelse Heide wordt gerealiseerd met financiële steun van de gemeente Maasmechelen, de provincie Limburg en Toerisme Vlaanderen. 'Vlaanderen investeert 2,7 miljoen in de verschillende blikvangers die het Limburgse fietsnetwerk naar een nog hoger niveau tillen. We willen zoveel mogelijk mensen verleiden om op de fiets te springen', stelt Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA). 'Meer fietsers betekent ook meer gasten in de Limburgse hotels, meer volk op de Limburgse terrassen en meer klanten in de lokale handelszaken.'

Fietsen door het water © Toerisme Limburg

Net als bij de vroegere mijngangen met houten stutten, wordt een fijnmazige structuur van balken en kolommen uitgezet. De brugwanden worden gemaakt van Limburgs dennenhout, een knipoog naar het mijnverleden. Voor de realisatie van de constructie is een budget van twee miljoen euro voorzien. 'De constructie wordt een adembenemend baken in het landschap, uiteraard met respect voor de natuur en met een knipoog naar het mijnverleden', aldus Philtjens. 'De fietsbelevingen maken elk op zich krachtige verbindingen met het landschap, het erfgoed, de cultuur en de natuur.'

De bouwwerken verlopen in nauw overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos en Regionaal Landschap Hoge Kempen & Maasland. 'Bescherming en ontwikkeling van de natuur is enorm belangrijk. Natuur en Bos werkt daar heel hard aan in het Nationaal Park Hoge Kempen', zegt Vlaams minister van Natuur Koen Van Den Heuvel (CD&V). 'Maar ik vind het ook belangrijk dat zoveel mogelijk Vlamingen van die mooie natuur kunnen genieten. Fietsen door de Heide zal daar zeker toe bijdragen.'