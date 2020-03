Nepal heeft de populaire klimpieken in de Himalaya, waaronder de Mount Everest, gesloten vanwege de uitbraak. China sloot al eerder zijn kant van de Mount Everest.

Ook fervente bergbeklimmers krijgen te maken met de gevolgen van het coronavirus. Nepal heeft de populaire klimpieken in de Himalaya, waaronder de Mount Everest, gesloten vanwege de uitbraak. China sloot al eerder zijn kant van de Mount Everest.

Dit klimseizoen blijven de Nepalese bergreuzen gesloten, meldde de minister voor Toerisme in Kathmandu, Yogesh Bhattarai. Kathmandu vaardigt ook geen toerismevisums meer uit. Binnen enkele weken zou het hoogseizoen beginnen, met name van april tot eind mei. Vorig jaar bereikten zowat 664 mensen de top van de 8.848 meter hoge Mount Everest.

Ook fervente bergbeklimmers krijgen te maken met de gevolgen van het coronavirus. Nepal heeft de populaire klimpieken in de Himalaya, waaronder de Mount Everest, gesloten vanwege de uitbraak. China sloot al eerder zijn kant van de Mount Everest.Dit klimseizoen blijven de Nepalese bergreuzen gesloten, meldde de minister voor Toerisme in Kathmandu, Yogesh Bhattarai. Kathmandu vaardigt ook geen toerismevisums meer uit. Binnen enkele weken zou het hoogseizoen beginnen, met name van april tot eind mei. Vorig jaar bereikten zowat 664 mensen de top van de 8.848 meter hoge Mount Everest.