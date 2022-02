In april gaat het voor eerst in 60 jaar de Trans Bhutan Trail weer open. Deze 403 kilometer lange wandelroute werd eeuwen gebruikt door boodschappers, pelgrims, soldaten en handelaren.

De Trans Bhutan Trail van Haa in het westen van Bhutan naar Trashigang in het oosten werd sinds de zestiende eeuw gebruikt om het onherbergzame binnenland te doorkruisen. Boodschappers ('Garp') legden het pad rennend af om zo snel mogelijk berichten over te brengen. Pelgrims wandelden er van klooster naar klooster en ook handelaren en soldaten liepen over het wandelpad. Het pad speelde een belangrijke rol in het samenbrengen van de verschillende regio's en zo aan het onstaan van Bhutan in 1907.

In de jaren zestig van de vorige eeuw raakte de Trail in onbruik omdat er een wegennetwerk werd aangelegd. De bruggen en trappen op de route werd verwaarloosd en het wandelpad werd onbegaanbaar. In 2018 besloot koning Jigme Khesar Namgyel Wangchuk dat het tijd was om het pad nieuw leven in te blazen. De Bhutan Canada Foundation kreeg samen met de toeristische dienst de opdracht de 18 bruggen, 10.000 trappen en honderden kilometers aan paden een opknapbeurt te geven.

In april zal het werk voltooid zijn en kan iedereen weer in ongeveer een maand tijd het volledige land doorkruisen. De route loopt door de schitterende natuur, door kleine dorpjes, langs dzongs (forten), lhakhangs (kloosters) waaronder het beroemde Tijgersnest en chortens (stoepa's). Deze Trans Bhutan Trail is, vergeleken met de meeste andere wandelingen in Bhutan, minder zwaar. Ook maak je op deze route, meer nog dan tijdens andere wandelingen, kennis met de cultuur van Bhutan.

Wandelaars kunnen er voor kiezen de volledige route af te leggen, een traject van een paar dagen kiezen of zelfs maar een dagje wandelen. Je kan het wandelen ook afwisselen met andere activiteiten zoals raften, fietsen, vogels kijken, yoga. Qua overnachtingsmogelijkheden is de keuze ruim: van eenvoudige campings tot luxe hotels en van homestays tot resorts.

Bhutan is voorloper in de wereld op het vlak van duurzaamheid. Het is het enige land in de wereld dat CO2 negatief is: het stoot minder CO2 uit dan dat het opneemt. In de grondwet staat dat minimaal zestig procent van het land maagdelijk bos moet zijn. Momenteel is zelfs zeventig procent van Bhutan bos. En meer dan de helft van het land is beschermd natuurgebied.

Ook op de Trans Bhutan Trail staat duurzaamheid voorop: zo wordt het gebruik van wagens beperkt tot een minimum, is wegwerpplastic verboden en wordt het eten op de campings onderweg uitsluitend gemaakt van lokale, organische ingrediënten. De route is zo aangelegd dat de impact op de natuur minimaal is en de lokale bewoners zoveel mogelijk profiteren van de opbrengsten.

Via de website van de Trans Bhutan Trail vind je verschillende reisbeschrijvingen en kan je een route op maat laten samenstellen.

