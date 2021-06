Ierland leent zich uitstekend voor de populairste activiteiten van de afgelopen maanden: fietsen, wandelen en varen. De greenways, blueways en waterways tonen je het mooiste van het land vanaf het land of het water.

De weidse natuur, de mooie kust, de meren, kastelen en leuke steden: Ierland leent zich per uitstek voor een rondreis op de fiets, te voet of op het water. Ierland heeft voor al die activiteiten de ideale paden en wegen. De greenways, blueways en waterways laten je op een rustige manier kennis maken met de veelzijdigheid van het land vanaf het water of over het land.

Greenways

Greenways zijn paden die alleen gebruikt mogen worden door fietsers, wandelaars en ander niet-gemotoriseerd verkeer. Er zijn Greenways aangelegd langs rivier- en kanaaljaagpaden, maar ook ook over oude, niet meer gebruikte spoorlijnen. Voorbeelden van Greenways zijn:

Waterford Greenway: een route van 46 kilometer tussen Waterford City en Dugarvan die langs Viking sites, kastelen, middeleeuwse ruïnes, oude treinstations, langs de rivier Suir, het Copper Coast Geopark en voorbij de Comeragh Mountains loopt.

Waterford Greenway © Toerisme Ierland

Great Western Greenway ligt in het noordwesten tussen Westport, Newport, Mulranny en Achill en is 42 kilometer lang. De route slingert langs de kust van Clew Bay en biedt zicht op de Mayo Mountains. Je fietst langs moerassen, weilanden en de dramatische Atlantische kust. De route volgt de spoorlijn Midlands Great Western Railway die in 1937 sloot. Je kan de tocht zowel te voet als op de fiets afleggen.

Great Western Greenway © Toerisme Ierland

Old Rail Trail: zoals al blijkt uit de naam volgt deze route een oud spoorlijntje. Sinds 1987 rijden er geen treinen meer tussen Athlone en Mullingar over deze lijn. Athlone is een bruisend stadje in het centrum van het land en Mullingar is een elegant marktstadje. Daartussen ligt een rustig gebied waar je volop vogels hoort fluiten. Het landschap is glooiend en daarom is de fietstocht ook geschikt voor kinderen. Onderweg zijn er ook leuke bezienswaardigheden voor kinderen zoals Athlone Castle en Dún na Si Heritage Park met een fantastische speeltuin en rondleidingen door het historische avonturenpark.

Athlone © Toerisme Ierland

Great Southern Trail: deze 39 kilometer lange fiets- en wandelroute verbindt drie mooie marktstadjes in Limerick in het zuidwesten van het land met elkaar: Rathkeale, Newcastle West en Abbeyfeale. Het is daarom een afwisselende route van platteland en mooie dorpjes. Verder passeer je Normandische kastelen, middeleeuwse ruïnes, verlaten treinstations en begraafplaatsen waar de slachtoffers van de hongersnoden die Ierland in het verleden teisterden liggen.

Newcastle West © Toerisme Ierland

Suir Blueway: deze 21 kilometer lange route tussen Clonmel en Carricl on Suir is in 2019 geopend en vormt een deel van een langere 53 kilometer route waarvan 32 kilometer bestaat uit een waterweg die je met een kano of kajak kan afleggen. De route die dus een combinatie van 'greenway' en 'waterway' is, loopt door een van de mooiste plattelandsgebieden in Ierland.

Clonmel © Getty Images

De Royal Canal Greenway is nog niet helemaal klaar, maar zal met een lengte van 130 kilometer de langste 'greenway' in Ierland worden. De route is geschikt voor wandelaars, fietsers en hardlopers en volgt een tweehonderd jaar oud kanaal. Je komt door een landschap met van alles wat: historische industriële sites, glooiende weilanden, mooie dorpjes, oude bruggen en talloze plekjes om even halt te houden en te picknicken.

Maynooth © Getty Images

Blueways

Blueways is een netwerk van prachtige paden die over en langs de meest idyllische meren, kanalen en rivieren van Ierland lopen. Sommige blueways, zoals het Royal Canal en de Suir Blueway, zijn aangelegd langs oude jaagpaden. Ze nemen je mee naar het hart van ongerepte landschappen - per kano, fiets of te voet. Je kan er dwalen door de fraaiste natuur met heerlijke vergezichten en genieten van de charmante landelijke sfeer.

Shannon bij Drumshanbo © Toerisme Ierland

De mooiste blueways-routes starten in:

- Shannon, zoals de fietsroute de Acres Lake Boardwalk Trail, de waterroutes Drumshanbo to Carrick-on-Shannon of de Camlin River Loop

- Shannon-Erne, zoals de Ballyconnell White Water Course, de Ballyconnel Loop Walking Trail of de Skelan Loop Walking Trail

- Lough Derg, zoals de 64 kilometer lange wandelroute Lough Derg Way, de Graves of the Leinster Men Walking Loop, de Lough Derg East/West of de Portumna Forest Park - Bonaveen Cycling Trail

- Royal Canal, zoals de Mullingar Blueway

Shannon © Toerisme Ierland

Waterways

De Waterways vormen een netwerk van duizend kilometer aan waterwegen. Vanaf het water ziet het land er net weer anders uit en kan je in een traag tempo volop genieten van het mooie Ierland.

Enkele voorbeelden van de leukste waterwegen zijn:

- De Shannon is met 386 kilometer de langste rivier in Ierland. De rivier loopt van het noorden naar het zuiden en vormt een soort natuurlijke barrière tussen het oosten en westen. Je kan kajakken, kanoën, suppen, varen in een grotere boot....

Shannon © Toerisme Ierland

- Royal Canal loopt over 146 kilometer tussen de Liffey River in Dublin en de Shannon. Onderweg passeer je 46 sluizen waarvan er tien een dubbele sluis hebben.

- Lough Erne: deze vroegere handelsroute van de Vikingen biedt zeeën van rust. Onderweg passeer je talloze eilandjes waar je niemand tegenkomt.

Lough Erne © Toerisme Ierland

De weidse natuur, de mooie kust, de meren, kastelen en leuke steden: Ierland leent zich per uitstek voor een rondreis op de fiets, te voet of op het water. Ierland heeft voor al die activiteiten de ideale paden en wegen. De greenways, blueways en waterways laten je op een rustige manier kennis maken met de veelzijdigheid van het land vanaf het water of over het land.Greenways zijn paden die alleen gebruikt mogen worden door fietsers, wandelaars en ander niet-gemotoriseerd verkeer. Er zijn Greenways aangelegd langs rivier- en kanaaljaagpaden, maar ook ook over oude, niet meer gebruikte spoorlijnen. Voorbeelden van Greenways zijn:Waterford Greenway: een route van 46 kilometer tussen Waterford City en Dugarvan die langs Viking sites, kastelen, middeleeuwse ruïnes, oude treinstations, langs de rivier Suir, het Copper Coast Geopark en voorbij de Comeragh Mountains loopt. Great Western Greenway ligt in het noordwesten tussen Westport, Newport, Mulranny en Achill en is 42 kilometer lang. De route slingert langs de kust van Clew Bay en biedt zicht op de Mayo Mountains. Je fietst langs moerassen, weilanden en de dramatische Atlantische kust. De route volgt de spoorlijn Midlands Great Western Railway die in 1937 sloot. Je kan de tocht zowel te voet als op de fiets afleggen. Old Rail Trail: zoals al blijkt uit de naam volgt deze route een oud spoorlijntje. Sinds 1987 rijden er geen treinen meer tussen Athlone en Mullingar over deze lijn. Athlone is een bruisend stadje in het centrum van het land en Mullingar is een elegant marktstadje. Daartussen ligt een rustig gebied waar je volop vogels hoort fluiten. Het landschap is glooiend en daarom is de fietstocht ook geschikt voor kinderen. Onderweg zijn er ook leuke bezienswaardigheden voor kinderen zoals Athlone Castle en Dún na Si Heritage Park met een fantastische speeltuin en rondleidingen door het historische avonturenpark.Great Southern Trail: deze 39 kilometer lange fiets- en wandelroute verbindt drie mooie marktstadjes in Limerick in het zuidwesten van het land met elkaar: Rathkeale, Newcastle West en Abbeyfeale. Het is daarom een afwisselende route van platteland en mooie dorpjes. Verder passeer je Normandische kastelen, middeleeuwse ruïnes, verlaten treinstations en begraafplaatsen waar de slachtoffers van de hongersnoden die Ierland in het verleden teisterden liggen. Suir Blueway: deze 21 kilometer lange route tussen Clonmel en Carricl on Suir is in 2019 geopend en vormt een deel van een langere 53 kilometer route waarvan 32 kilometer bestaat uit een waterweg die je met een kano of kajak kan afleggen. De route die dus een combinatie van 'greenway' en 'waterway' is, loopt door een van de mooiste plattelandsgebieden in Ierland. De Royal Canal Greenway is nog niet helemaal klaar, maar zal met een lengte van 130 kilometer de langste 'greenway' in Ierland worden. De route is geschikt voor wandelaars, fietsers en hardlopers en volgt een tweehonderd jaar oud kanaal. Je komt door een landschap met van alles wat: historische industriële sites, glooiende weilanden, mooie dorpjes, oude bruggen en talloze plekjes om even halt te houden en te picknicken. Blueways is een netwerk van prachtige paden die over en langs de meest idyllische meren, kanalen en rivieren van Ierland lopen. Sommige blueways, zoals het Royal Canal en de Suir Blueway, zijn aangelegd langs oude jaagpaden. Ze nemen je mee naar het hart van ongerepte landschappen - per kano, fiets of te voet. Je kan er dwalen door de fraaiste natuur met heerlijke vergezichten en genieten van de charmante landelijke sfeer.De mooiste blueways-routes starten in: - Shannon, zoals de fietsroute de Acres Lake Boardwalk Trail, de waterroutes Drumshanbo to Carrick-on-Shannon of de Camlin River Loop- Shannon-Erne, zoals de Ballyconnell White Water Course, de Ballyconnel Loop Walking Trail of de Skelan Loop Walking Trail- Lough Derg, zoals de 64 kilometer lange wandelroute Lough Derg Way, de Graves of the Leinster Men Walking Loop, de Lough Derg East/West of de Portumna Forest Park - Bonaveen Cycling Trail- Royal Canal, zoals de Mullingar BluewayDe Waterways vormen een netwerk van duizend kilometer aan waterwegen. Vanaf het water ziet het land er net weer anders uit en kan je in een traag tempo volop genieten van het mooie Ierland. Enkele voorbeelden van de leukste waterwegen zijn:- De Shannon is met 386 kilometer de langste rivier in Ierland. De rivier loopt van het noorden naar het zuiden en vormt een soort natuurlijke barrière tussen het oosten en westen. Je kan kajakken, kanoën, suppen, varen in een grotere boot....- Royal Canal loopt over 146 kilometer tussen de Liffey River in Dublin en de Shannon. Onderweg passeer je 46 sluizen waarvan er tien een dubbele sluis hebben.- Lough Erne: deze vroegere handelsroute van de Vikingen biedt zeeën van rust. Onderweg passeer je talloze eilandjes waar je niemand tegenkomt.