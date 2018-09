Eurocyclo moet fietstoeristen aanzetten lands- en taalgrenzen te passeren

Het project Eurocyclo houdt in dat er geïnvesteerd zal worden in verbindingen en een uniform knooppuntennetwerk. Het project is voorgesteld in het Henegouwse Elzele.

Al te vaak blijven fietstoeristen op het eigen gekende terrein tijdens tochtjes. De taal- en landsgrens is voor veel fietsers een barrière, en daar willen dertig partners verandering in brengen met het project Eurocyclo.

Eurocyclo is een Europees, grensoverschrijdend fietsproject dat investeert in de aanleg, de ontwikkeling en de uitrusting van het internationale fietsnetwerk van knooppunten, groene assen en internationale Eurovélo fietsroutes. Doel is om fietsen in het grensoverschrijdende gebied populairder te maken, meer mensen op de fiets te krijgen en meer omzet en werkgelegenheid te creëren dankzij het stijgende fietstoerisme. Er zal ook onderzoek worden gedaan naar het aantal gebruikers en de omzet op de netwerken en assen.

Eén van de partners is West-Vlaams provinciebedrijf Westtoer, dat onder meer zal investeren in bewegwijzering en uitrusting, zoals picknickbanden. Oost-Vlaanderen zal dan weer werk maken van onder meer een zes kilometer lange fietsweg van Rozenaken naar Elzele.

Het totale prijskaartje bedraagt 20 miljoen euro. Europa subsidieert de helft.