Vier routes maken dit jaar kans op de titel 'Fietsroute van het jaar 2020'. Alleen trajecten die tussen september 2019 en medio september 2020 zijn gerealiseerd of ingrijpend zijn vernieuwd maken kans op de titel.

Net als wandelen is ook fietsen in deze coronatijden populairder dan ooit. Beide activiteiten passen ook perfect in het streven naar een gezondere levensstijl. Al die fiets- en wandelliefhebbers zijn op zoek naar mooie routes en daar helpt de Fiets en Wandelbeurs ze een handje bij. Eerder dit jaar door de genomineerden voor de 'Wandelroute van het jaar' in de Benelux bekend te maken. En nu door de vier genomineerde fietsroutes te onthullen. En dat zijn: een deel van de Iron Curtain Trail door Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije, de Kustroute in Nederland, de Oranjefietsroute in Duitsland en Nederland en de Zuiderzeeroute in Nederland.

1. Iron Curtain Trail tussen Gmünd in Oostenrijk en Bratislava in Slowakije (420 km)

Zoals de naam al duidelijk maakt loopt de Iron Curtain Trail langs het vroegere IJzeren Gordijn. Anders dan toen dit fictieve gordijn tussen 1945 en 1989 nog werd gebruikt, kan je nu wel de grens passeren van het ene naar het andere land. Je fietst langs de restanten en versperringen en door de gebieden die verlaten moesten worden om een grenszone te creëren. Indrukwekkend is het IJzeren Gordijn Monument dat bij het samenvloeien van de rivieren March en Donau te vinden is. Het landschap langs de route varieert van bosgebieden, wijngaarden, weilanden, moerassen en rivieren. Je komt onderweg, terwijl je over rustige paden fietst, door verschillende historische Tsjechische stadjes die mooi in oude stijl zijn hersteld. De route eindigt in de Slowaakse hoofdstad Bratislava.

Iron Curtain Trail © Luc Oteman

2. Het Nederlandse deel van de Kustroute tussen Cadzand en Bad Nieuweschans (610 km)

De Kustroute is een combinatie van de voormalige Noordzeeroute LF1 en de Waddenzeeroute LF10. De route is over een lengte van 152 kilometer volledig vernieuwd en er zijn nieuwe bordjes geplaatst. Al fietsend krijg je een compleet beeld van de Nederlandse kust: de zeewering van Zeeuws-Vlaanderen, de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden, de Maasvlakte, het duinlandschap en de Waddenkust met het spel van eb en vloed tussen de kwelders. Ook kom je door oude vissersplaatsjes, modaine badplaatsen en stadjes met een eigen verhaal. Je ziet onderweg op een indrukwekkende manier hoe Nederland in de loop van de eeuwen strijd heeft geleverd met het water. Je passeert de Deltawerken, de Afsluitdijk en kustverstevigingen.

Kustroute © Jessica de Korte

3. Oranjefietsroute van Apeldoorn in Nederland naar Moers in Duitsland (225 km)

De Oranjefietsroute volgt van Apeldoorn tot Moers de sporen die het koningshuis Oranje-Nassau in de Nederlands-Duitse grensstreek heeft achtergelaten. Ze sluit aan op de al in 2013 gelanceerde Oranjefietsroute van het Duitse Lingen naar Apeldoorn en is apart bewegwijzerd langs de fietsknooppunten. Onderweg getuigen Paleis 't Loo, Kasteel Huis ten Bergh in 's-Heerenberg, Hanzestad Doesburg, de Zwanenburcht in Kleef, het grafmonument van Johan Maurits van Nassau-Siegen, het stadje Rheinberg, het pittoreske Orsoy en het kasteelpark in Moers van de roemrijke geschiedenis van de Oranjes.

Oranjefietsroute © Luc Oteman

4. Zuiderzeeroute, een rondje om het IJsselmeer in Nederland (440 km)

De Zuiderzeeroute om de voormalige Zuiderzee is vernieuwd. Ze bestond eerst uit een combinatie van de LF21, LF22 en LF23, maar die delen zijn nu samengevoegd tot één route en bewegwijzerd met de zogeheten icoonbordjes. Van de in totaal 440 kilometer, is 95 kilometer geheel vernieuwd. De vernieuwde delen door het oude Zuiderzeestadje Vollenhove en via het voormalige Zuiderzee-eiland Schokland voegen een dimensie toe. Onderweg op de Zuiderzeeroute passeer je tal van vissersplaatsjes, leer je meer over de watersnoodrampen en herleven de tijden van de Hanze en VOC.

Zijdezeeroute © Getty Images

