Acht wandelingen maken dit jaar kans op de titel 'Wandeling van het jaar' in de provincie Antwerpen. Het publiek mag tot en met 31 augustus mede bepalen welke wandeling de winnaar zal worden.

Wandelen in de natuur is het afgelopen jaar ongekend populair. De provincie Antwerpen hoopt dan ook op een masssale belangstelling voor haar jaarlijks terugkerende verkiezing van de 'Wandeling van het jaar'. Een jury selecteerde acht kanshebbers die voor iedere soort wandelaar wat wils bieden: van vogelliefhebbers tot gezinnen met kleine kinderen. Tot en met 31 augustus mag iedereen zijn of haar stem uitbrengen op één van deze acht staptochten. In september wordt de winnaar bekendgemaakt.

Enclavebelevingsroute in Baarle-Hertog-Nassau

Lengte: 7 kilometer met een mogelijke verlenging van 2,5 kilometer

. © Mie De Backer, Toerisme Provincie Antwerpen

Baarle-Hertog-Nassau is een bijzondere plek omdat de grens tussen Nederland en België er dwars doorheen loopt. De gemeente telt maar liefst dertig enclaves, een stukje land dat volledig omringd wordt door een buurland. Je steekt tijdens deze wandeling dan ook voortdurend de grens over. Zeventien informatiepanelen van het project 'Enclaves in beeld' verduidelijken de unieke situatie.

'Steenbakkerstunnels herontdekt' in Boom, Niel en Rumst

Lengte: 17 kilometer

. © David Samyn, Toerisme Scheldeland

De Rupelstreek staat bekend om het industriële erfgoed waaronder de opmerkelijke steenbakkerstunnels. Je wandelt tijdens deze route door 400 jaar geschiedenis, maar ook door het mooie natuurgebied Walenhoek.

Terlindenpad in Edegem

Lengte: 8 kilometer

. © De Zuidrand Dat Smaakt

De blikvanger van deze wandeling is het kasteeldomein Hof ter Linden. Verder wandel je over bospaden en een houten vlonderpad naar Fort 5 dat een deel is van de verdedigingslinie rond Antwerpen die in de negentiende eeuw werd aangelegd. Dit pad is ook heel leuk voor kinderen omdat je langs het speelbos Dikke Bertha, het natuurbelevingspad bij Fort 5 en een plukboerderij komt. Ook kan je de wandelapp 'het mysterie van de vervloekte kasteeldochter' downloaden.

Slapende reuswandeling in Kasterlee

Lengte: 7 kilometer

. © Kristien Mertens, Toerisme Kasterlee

Ook deze wandeling op de Kempense Heuvelrug is leuk om te doen met kinderen. Je wandelt over heuvels, door duinen, over heide en langs bomen waarvan de wortels boven de grond uitsteken. Om het plezier compleet te maken passeer je ook nog twee speelzones en het kunstwerk 'A Giant Sculpture' op de hoogste duin van de Hoge Mouw.

De Ronde Put in Mol

Lengte: 10 kilometer

. © Visit Mol

Deze wandeling loopt door een prachtig 165 hectare groot natuurgebied tussen Mol en Retie. Zeker vogelliefhebbers zullen genieten van deze route door bossen, graslanden, rietvelden en langs moerassen. Twee vogelkijkhutten stellen je volop in de gelegenheid van de rijke vogelwereld te genieten. Je kan de wandeling iets langer maken door een omweg te maken langs de Norbertijnerabdij van Postel die dit jaar het 900-jarige jubileum van de orde viert.

Bruggeskeswandeling in Ravels

Lengte: 10 kilometer

. © Provincie Antwerpen

Met een oppervlakte van 850 hectare is het Gewestbos in Ravels één van de grootste bossen in de provincie Antwerpen. Je wandelt hier dan ook voortdurend door de natuur: bos, graslanden, heide en langs beken en vennetjes. De wandeling is genoemd naar de twintig bruggetjes die ervoor zorgen dat je er zonder natte voeten kan wandelen.

Grave Ravenpad in Ravels

Lengte: 2,5 kilometer

. © Wannes Maebe, Natuurpunt

Deze korte wandeling door het Gewestbos in Ravels is speciaal op kindermaat gemaakt. Je wandelt langs een speelparcours waar mysterieuze wezens uit Kempense volksverhalen je begeleiden. Onderweg kunnen de kinderen opdrachten maken en naar verhaaltjes luisteren.

Molenbergwandeling in Willebroek

Lengte: 6,6 of 4,4 kilometer

. © Mie De Backer, Toerisme Scheldeland

Deze route start bij de Belgische whiskystokerij De Molenberg en loopt vervolgens door het waterrijke Blaasveldbroek waar je met een beetje geluk een otter of bever ziet.

