China heeft zijn vergunningen om de Mount Everest te beklimmen, opgeschort vanwege het nieuwe coronavirus.

Binnen enkele weken begint in principe het hoogseizoen om de hoogste berg ter wereld te overwinnen.

De 8.848 meter hoge berg is vanuit China toegankelijk via zijn noordflank, en vanuit Nepal via de zuidflank. Alpinisten kiezen traditioneel het meest voor die laatste weg en Nepal heeft die toegang nog niet afgesloten, maar organisatoren van expedities naar de Everest beginnen wel vragen te krijgen om die te annuleren.

Kathmandu eist van alpinisten momenteel dat ze een historiek voorleggen van de reizen die ze de 14 dagen voordien hebben ondernomen en verlangt ook een medisch certificaat. Nepal heeft tot nog toe geen bevestigd geval van besmetting met het coronavirus, maar reikt geen visa meer uit aan de onderdanen van acht landen, waaronder Frankrijk.

Vorig jaar beklom een recordaantal van 885 mensen de Mount Everest tijdens het hoogseizoen, 644 vanuit Nepal en 241 vanuit China.

Binnen enkele weken begint in principe het hoogseizoen om de hoogste berg ter wereld te overwinnen.De 8.848 meter hoge berg is vanuit China toegankelijk via zijn noordflank, en vanuit Nepal via de zuidflank. Alpinisten kiezen traditioneel het meest voor die laatste weg en Nepal heeft die toegang nog niet afgesloten, maar organisatoren van expedities naar de Everest beginnen wel vragen te krijgen om die te annuleren. Kathmandu eist van alpinisten momenteel dat ze een historiek voorleggen van de reizen die ze de 14 dagen voordien hebben ondernomen en verlangt ook een medisch certificaat. Nepal heeft tot nog toe geen bevestigd geval van besmetting met het coronavirus, maar reikt geen visa meer uit aan de onderdanen van acht landen, waaronder Frankrijk. Vorig jaar beklom een recordaantal van 885 mensen de Mount Everest tijdens het hoogseizoen, 644 vanuit Nepal en 241 vanuit China.