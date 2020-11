Naar jaarlijkse gewoonteis er een reusachtige kerstboom aangekomen op de Grote Markt in Brussel. Een 18 meter hoge Nordmann-spar uit Robertville zal nog tot 6 januari de kerstsfeer naar het bekendste plein van België brengen.

De enorme naaldboom werd woensdag vers gekapt in de tuin van het Hotel Chaumière du Lac in Robertville, een dorp in de Hoge Venen. De boom is een geschenk van hoteleigenaars Didier en Brigitte Condat aan de stad Brussel. De spar werd 27 jaar geleden geplant toen de eigenaars voor het eerst kerstmis vierden in hun hotel. Na jaren van stevige groei, krijgt de Nordmann nu zijn laatste staanplaats op de Grote Markt. Een emotioneel moment voor de hoteleigenaars, maar ter compensatie van de kap worden er tien jonge boompjes geplant.

Magie en licht

Voor de stad Brussel blijft het opstellen van de reusachtige kerstboom een traditie die ook in deze coronatijden niet geschrapt kon en mocht worden. Het zien van de boom in het midden van de Grote Markt zorgt net voor iets extra. 'Het is belangrijk om net dat tikkeltje magie en licht te geven aan Brussel voor de gemoedstoestand van de inwoners. 2020 was een speciaal jaar en in deze moeilijke tijden willen we iedereen die zijn best doet om het virus in te dijken, steun bieden', vertelt Brussels schepen van Grote Evenementen Delphine Houba (PS).

Op zondag 22 november wordt de kerstboom versierd binnen het thema 'vernieuwing'. Een kilometer aan slingers met ledlichtjes, 195 bloemen in kerstkleuren en 50 gouden bollen zullen de kerstboom glans geven.

