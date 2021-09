Het aantal overnachtingen in Vlaanderen lag de afgelopen zomermaanden hoger dan in 2020 en zelfs hoger dan in 2019, vooral door het binnenlandse toerisme.

Dat melden minister Zuhal Demir en Toerisme Vlaanderen. De cijfers zijn het resultaat van een inschatting op basis van de boekingsgegevens. Het aantal overnachtingen in hotels en b&b's steeg met een derde ten opzichte van vorig jaar en met 7 procent ten opzichte van pre-coronajaar 2019. De stijging was vooral te danken aan het binnenlandse toerisme, dat met 41 procent toenam ten opzichte van de zomer van 2020. De buitenlandse overnachtingen namen met 7 procent toe in vergelijking met de zomer van 2020. Door corona waren er in 2020 nauwelijks buitenlandse bezoekers en de stijging in 2021 bleef vrij beperkt. Dat liet zich vooral voelen in de kunststeden. Het aantal overnachtingen bleef er ongeveer 40 procent lager dan in 2019.