In de hele geschiedenis van Zwitserland lag het aantal hotelboekingen nooit zo laag als nu. De historische daling betreft maar liefst 47,5 procent van overnachtingen in dezelfde periode vorig jaar.

Nog nooit kende het aantal hotelnachten in Zwitserland zo'n scherpe daling als nu. De overnachtingen daalden met 47,5% - of 8,9 miljoen - in de eerste helft van het jaar tegenover dezelfde periode in 2019. In totaal registreerde het land 9,9 miljoen hotelovernachtingen in de eerste zes maanden van het jaar, volgens de cijfers van het Federaal Bureau voor de Statistiek (FSO).

De inkrimping is nog aanzienlijker wat overnachtingen door buitenlanders betreft, goed voor een daling van 60,1%, of 6,1 miljoen minder hotelnachten. Zwitserse burgers brachten 5,8 miljoen nachten door op hotel, een daling met 32,4% of 2,8 miljoen.

Graubünden (-46,4%) en de Jura en het driemerengebied (-49,5%) zijn de toeristische gebieden die mei het best hebben doorstaan, na het lossen van de maatregelen.

