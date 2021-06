Outdoorketen A.S. Adventure is gestart met het verhuren van zomermateriaal. De keten wil zo een nieuwe markt aanboren. Het aanbod gaat van tenten tot rugzakken en kajakken.

A.S. Adventure verhuurt al vele jaren skilatten, maar is nu ook gestart met het verhuren van een zomeraanbod. Het gaat om materiaal om te kamperen, trekken, fietsen, wandelen en om watersportmateriaal. De keten wil met het verhuuraanbod een nieuwe markt aanboren. 'We mikken op mensen die het materiaal willen uittesten vooraleer over te gaan tot aankopen. Door hen ervan te laten proeven, hopen we hen ervan te overuigen om uiteindelijk te kopen', zegt woordvoerster Greet Anthoni.

Bovendien heeft niet iedereen evenveel plaats om kampeermateriaal te stockeren. En in een circulaire economie neemt huren een belangrijke plaats in. Het verhuuraanbod is beschikbaar in tien van de veertig Belgische winkels, verspreid over het land. A.S.

Adventure is na een schuldherschikking in handen van de Franse investeringsmaatschappij PAI en de banken. De keten zegt positief naar de toekomst te kijken. 'Door de coronacrisis hebben veel mensen het buitenleven leren kennen. Zo hebben we bijvoorbeeld veel wandelschoenen verkocht'.

A.S. Adventure verhuurt al vele jaren skilatten, maar is nu ook gestart met het verhuren van een zomeraanbod. Het gaat om materiaal om te kamperen, trekken, fietsen, wandelen en om watersportmateriaal. De keten wil met het verhuuraanbod een nieuwe markt aanboren. 'We mikken op mensen die het materiaal willen uittesten vooraleer over te gaan tot aankopen. Door hen ervan te laten proeven, hopen we hen ervan te overuigen om uiteindelijk te kopen', zegt woordvoerster Greet Anthoni. Bovendien heeft niet iedereen evenveel plaats om kampeermateriaal te stockeren. En in een circulaire economie neemt huren een belangrijke plaats in. Het verhuuraanbod is beschikbaar in tien van de veertig Belgische winkels, verspreid over het land. A.S. Adventure is na een schuldherschikking in handen van de Franse investeringsmaatschappij PAI en de banken. De keten zegt positief naar de toekomst te kijken. 'Door de coronacrisis hebben veel mensen het buitenleven leren kennen. Zo hebben we bijvoorbeeld veel wandelschoenen verkocht'.