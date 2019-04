Op woensdag 8 mei - VE-Day - start in ons land het herdenkingsjaar rond 75 jaar Bevrijding en het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Die dag opent in het Koninklijk Legermuseum in Brussel een grote overzichtsexpo met beeldmateriaal, getuigenissen en meer dan 2.000 objecten - waarvan er vele nog nooit werden vertoond - uit WOII. In het najaar volgen er vier grote herdenkingsweekends in Bergen (de eerste bevrijde stad van het land), Antwerpen (waar de Slag om de Schelde plaatsvond), Leopoldsburg (start van Operatie Market Garden) en Bastenaken (Ardennenoffensief).

De herdenking van 75 jaar Bevrijding is een initiatief van onder meer het War Heritage Institute, de verschillende deelstaten, tal van steden en gemeenten en Defensie. Die laatste zorgt voor een van de blikvangers van het herdenkingsjaar met een colonne van historische en hedendaagse legervoertuigen. De colonne zal op 21 juli deelnemen aan het nationaal defilé in Brussel, maar zal ook België symbolisch opnieuw bevrijden van 31 augustus tot 13 september via Bergen, Brussel, Antwerpen en Leopoldsburg en van 17 tot 21 januari 2020 van Bastenaken naar Elsenborn.

In Antwerpen komt niet alleen de militaire colonne langs op 7 en 8 september, maar vindt er dat weekend ook een overvlucht van historische vliegtuigen en een parade van historische en hedendaagse schepen plaats. Op de Scheldekaaien staat dan een Bevrijdingsdorp met tal van activiteiten. Leopoldsburg herdenkt van 13 tot 15 september Operatie Market Garden met een luchtshow, een herdenkingsplechtigheid, een 'Liberty Ball' en 'De Grote Rappel', een muziek- en theaterspektakel met meer dan 400 acteurs.

Een ander hoogtepunt wordt het 'Nuts weekend' van 13 tot 15 december in Bastenaken, naar de beroemde uitspraak van de Amerikaanse generaal McAuliffe, met een klank- en lichtspektakel aan het Mardasson-monument, traditionele muziek en animatie, demonstraties en een militariabeurs.