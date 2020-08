70 procent minder reizigers op luchthaven Charleroi

Brussels South Charleroi Airport zag in juli 240.900 reizigers vertrekken, dat is 70 procent minder dan in juli vorig jaar.

De Waalse regionale luchthaven wijt de daling aan de coronacrisis en bijhorende onzekerheid. In de loop van juli nam het vluchtaanbod toe. Er waren 1984 commerciële vluchten, tegenover de 4767 in juli 2019. Vliegreizigers vertrokken vooral naar de Middellandse Zee en centraal-Europa. De Waalse regionale luchthaven wijt de daling aan de coronacrisis en bijhorende onzekerheid. In de loop van juli nam het vluchtaanbod toe. Er waren 1984 commerciële vluchten, tegenover de 4767 in juli 2019. Vliegreizigers vertrokken vooral naar de Middellandse Zee en centraal-Europa.