Europese jongeren die tussen de 18 en de 20 jaar oud zijn, kunnen vanaf morgen/dinsdag een aanvraag indienen voor een gratis treinpas waarmee ze door Europa kunnen reizen.

Europese jongeren die tussen de 18 en de 20 jaar oud zijn, kunnen vanaf morgen/dinsdag 12 oktober een aanvraag indienen voor een gratis treinpas waarmee ze door Europa kunnen reizen. Dat heeft de Commissie maandag bekendgemaakt.

Het initiatief DiscoverEU werd in 2018 gelanceerd, maar moest vorig jaar door de coronapandemie op pauze gezet worden. Nu krijgen tienduizenden Europese jongeren opnieuw de kans om met een gratis treinpas Europa te ontdekken.

De aanvraag kan vanaf dinsdag 12 oktober om 12 uur tot en met dinsdag 26 oktober om 12 uur worden ingediend. Alle Europese jongeren die geboren zijn tussen 1 juli 2001 en 31 december 2003, kunnen een aanvraag indienen. 19- en 20-jarigen kunnen uitzonderlijk een aanvraag indienen wegens het uitstel van vorig jaar.

Wie een pas weet te bemachtigen, zal tussen maart 2022 en februari 2023 maximaal dertig dagen kunnen reizen. Om in te spelen op de mogelijke verdere ontwikkelingen van de pandemie, zullen alle reizigers flexibele boekingen kunnen maken dankzij een nieuwe mobiele reispas. Die passen zijn een jaar geldig en de vertrekdatum zal tot op het laatste ogenblik kunnen worden gewijzigd. Om ervoor te zorgen dat alle jongeren kunnen deelnemen, dus ook zij die in een afgelegen gebied wonen, zullen ook andere vervoersmodi dan de trein gebruikt mogen worden.

Jongeren met een beperking worden nadrukkelijk aangemoedigd om aan DiscoverEU deel te nemen. Zij krijgen extra informatie en tips en een vergoeding voor de kosten voor speciale hulp (zoals een begeleider of een geleidehond).

In 2018-2019 waren er 350.000 kandidaten voor 70.000 beschikbare passen. Voor Belgische jongeren waren toen iets meer dan 1.500 passen gereserveerd, ruim 6.600 jonge landgenoten dienden een aanvraag in.

