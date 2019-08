50 jaar Woodstock: zo zag het meest legendarische festival ooit eruit

Bijna een half miljoen mensen zakten van 15 tot 18 augustus 1969 af naar het Amerikaanse plaatsje Bethel, nabij Woodstock. Ze zagen er headliners als Joe Cocker, Jimi Hendrix, Janis Joplin en The Who aan het werk. Woodstock werd zo hét symbool van de hippiecultuur van de jaren 60 en 70. In 2017 werd deze grond dan ook tot historisch erfgoed verklaard.

Het podium van Woodstock stond onderaan een heuvel, waardoor een natuurlijk amfitheater ontstond. Een beetje zoals, jawel, Tomorrowland vandaag. De organisatie van Woodstock liet echter te wensen over. De festivalleiding had te weinig voorzieningen getroffen om het grote aantal bezoekers op te vangen. De autoriteiten besloten uiteindelijk zelfs om de noodtoestand over het festivalterrein uit te roepen. Er werden twee baby's geboren tijdens Woodstock en een onfortuinlijke man stierf toen hij in slaap was gevallen en door een tractor werd overreden.







. © Owen Franken/Corbis via Getty Images Woodstock was, naast legendarisch, ook modderig en chaotisch.







. © Three Lions/Getty Images Twee festivalgangers slapen hun roes uit op het dak van hun Volkswagen Beetle.







. © Bill Eppridge/The LIFE Picture Collection via Getty Images Gitarist Carlos Santana en zijn band treden op voor een enorme mensenmassa.







. © Alvan Meyerowitz/Michael Ochs Archives/Getty Images Mensen klimmen in de steigers om een beter zicht te hebben op het podium.







. © John Dominis/The LIFE Picture Collection via Getty Images. De geïmproviseerde 'catering' op Woodstock.







. © Bill Eppridge/The LIFE Picture Collection via Getty Images Een helikopter voert extra voorraden aan op het festival.







. © Blank Archives/Getty Images Close-up van drie dagtickets voor Woodstock. Het festival duurde uiteindelijk een dag langer dan gepland.







. © Owen Franken/Corbis via Getty Images Een vrouw rent door de modder en door het publiek.







. © John Dominis/The LIFE Picture Collection via Getty Images Ook de hippie-busjes waren in groten getale aanwezig op Woodstock.







. © Three Lions/Getty Images Relaxen met de vuile voeten uit het autoraam.







. © Daniel Wolf/The Boston Globe via Getty Images Een overzichtsbeeld van het publiek op de festivalweide.