Göteborg is het nieuwe Stockholm. Boetieks met toonaangevende Zweedse mode, culinaire hoogstandjes van wereldklasse, groene parels te midden van de stad: Göteborg houdt je gemakkelijk een heel weekend zoet.

Stockholm en Göteborg moeten zowat een soortgelijke competitieve verhouding hebben als Antwerpen en Brussel. De inwoners van beide Zweedse steden meten zich graag aan elkaar vanuit een trots op hun eigen stad. Wat er ook van zij: in Göteborg voel je je meteen thuis. En misschien wel een beetje sneller dan in de hoofdstad, maar dat heb je niet van ons.

Fika in de oude binnenstad

In het hart van Göteborg ligt Haga, de oudste wijk van de stad. In de voetgangersstraat Haga Nygata is het heerlijk kuieren langs de mooi bewaarde huizen in typisch Göteborgse stijl genaamd 'Landshövdingehus', met één verdieping in baksteen en de rest in hout. Ook de Zweden die je passeren zullen je aandacht trekken met hun vaak smaakvolle, vaak minimalistische kledingstijl.

Kaneelbollen tijdens fika, een heilig moment voor de Zweden © Getty

De oude binnenstad bruist van de karakteristieke winkeltjes, barretjes en cafés. Vooral Artillerigården is een bruisende plek voor jong en oud. Op het sinds kort autoloze binnenpleintje staat een foodtruck met heerlijke pork en vegan buns. Daarnaast bevindt zich één van de mooiste winkels van de stad: Artilleriet, een soort conceptstore voor gevorderden. Het fraaie pand biedt je twee verdiepingen vol karakteristieke design meubels, posters, kunstboeken, textiel, lampen en allerlei andere esthetische objecten aan. Wie meer op zoek is naar kledij van typisch Zweedse merken, gaat een beetje verder binnen bij Grandpa en zal daar warm ontvangen worden door de behulpzame verkopers.

Grandpa, een hippe winkel in Haga © Grandpa Store

Bij mooi weer is het vechten om een plekje op het terras van da Matteo, een warme eetplek waar eigen brood wordt gebakken en koffie wordt geroosterd. Vooral om 10u en om 15u zullen de Zweden de bar inpalmen voor fika, hun tweemaal daagse koffiepauze. Voor Scandinaviërs is fika zo heilig dat veel bedrijven hun werknemers zelfs verplichten om deze breaks te houden. Het is een moment om, meestal op een andere plek, even achterover te leunen met koffie en zoetigheid (fikabröd of kanelbullar). Koffie is niet eens noodzakelijk: tijdens fika kan ook thee, sap of limonade op tafel verschijnen.

Culinaire cravings

Göteborg ligt op een steenworp van de kust, en dat zie je aan de menukaarten in de restaurants, die bijna zonder uitzondering een uitgebreid aanbod aan seafood hebben. In de Feskekorka, letterlijk Viskerk, belandt allerlei lekkers uit de zee vrijwel rechtstreeks op je bord. De overdekte vismarkthal is een mekka voor zeevruchtenliefhebbers, waar zelfs een eenvoudig broodje garnalen je al in de zevende hemel kan brengen. Het gebouw uit 1874 was een architecturaal experiment van de stadsarchitect Victor von Gegerfelt die zich liet inspireren door de houten Noorse staafkerken en gotische stenen kerken.

De overdekte vismarkthal Feskekorka, letterlijk Viskerk © Getty

's Avonds heb je de keuze uit een rijk arsenaal aan hippe restaurants, waarvan vele zich op wandelafstand van elkaar bevinden. Wie op zoek is naar dat tikkeltje meer, moet een (ronde) tafel boeken bij Toso, een pan-Aziatisch restaurant waar een vijf meter lange Boeddha-figuur boven de open keuken de gasten verwelkomt. Begin je avond aan de bar voor een huiscocktail en laat je zinnen meevoeren op het ritme van de luide muziek. Daarna zal een ober je vriendelijk naar je tafel begeleiden voor een sharing meal. Je kiest allerlei gerechtjes die dan een na een geserveerd worden wanneer ze klaar zijn en die je naar hartenlust kunt delen.

Het groen in

Göteborg is een groene stad, met veel parken en tuinen. In Slottsskogen heb je gewoon de kronkelpaadjes te volgen voor een heerlijke wandeling. Uitrusten doe je onder de lommerrijke bomen, en met wat geluk kun je een waggelende eland spotten die dronken is van gegiste appels op de grond. In de dierentuin van het park kun je onder meer ook Gotlandpony's ('bospaarden') en Gute-schapen zien.

Göteborg is een groene stad, met veel parken en tuinen © Getty

Een kort tramritje en je staat in de Botanische Tuin van Göteborg, die met z'n meer dan 16.000 plantensoorten één van de bekendste van Europa is. Blikvanger is de rotstuin, opgesplitst volgens geografische herkomst van planten uit de verschillende werelddelen. Andere plekjes die je moet passeren zijn de rododendronvallei, de kruidentuin en de Japanse open plek.

Verse zeelucht in Särö

De westkust van Zweden is befaamd om de grillige kustlijn met duizenden eilanden. Vanuit Göteborg brengt de bus je bijvoorbeeld naar Särö, een populaire bestemming voor wandelaars. Aan het begin van je tocht zie je nog veel herenhuizen en houten zomerhuisjes van de welgestelde bevolking. Al snel bevind je je aan het water, waar je vanop de rotsen uitkijkt over de diepblauwe zee. Op sommige plekken kun je zelfs van de rotsen springen en een frisse duik in het water nemen.

De weergoden kunnen in Göteborg al eens wispelturig zijn, maar er zijn weinig plekken die je op één weekend tijd trakteren op een geweldige sfeer in de stad en een heerlijke stilte met bakken gezonde zeelucht aan de kust. Eerlijk is eerlijk: zelfs Stockholm niet.