De verrassendste stad van Duitsland ligt op een dikke twee uur rijden of sporen van Brussel. Düsseldorf is een magneet voor creatievelingen en grote luxemerken. Daarnaast woont er een van de grootste Japanse gemeenschappen van Europa én kun je er een aantal van de strafste kunstwerken van afgelopen eeuw bekijken.

Sinds een tiental jaar waait er een nieuwe wind door dit stadsdeel, dat gekenmerkt wordt door brede en rustige lanen. In de buurt van het station ontstond een nieuwe wijk, waar de reclamebureaus Publicis en Saatchi & Saatchi hun intrek namen in een van de vele moderne en strakke panden. Het prominentste gebouw van de Louis Pasteur Platz is het 25hours Hotel Das Tour, waar je vanuit de rooftopbar geniet van een adembenemend zicht over de stad. De kamers hebben een Duitse industriële of Franse vintage uitstraling en de leukste hotspots liggen in de buurt van het hotel. We kiezen als eerste halte voor Kyto Coffee & Deli, waar de sfeer en de specialty coffees doen denken aan Brooklyn, New York. Met een flat white to go wandelen we verder richting Immermannstraße, het Little Tokyo van Düsseldorf. @kyotocoffee Volgens de laatste schattingen zouden er meer dan elfduizend Japanners in Düsseldorf wonen, waarmee ze de grootste Japanse gemeenschap in Europa vormen na Parijs en Londen. Wanneer je door Little Tokyo wandelt, langs de etalages met opschriften in kanji en langs talloze winkeltjes met exotisch eten, waan je je absoluut niet in Duitsland. Welke adresjes mag je niet missen? Bakery My Heart, een bakkerij-patisserie met verrukkelijke creaties die er als kunstwerkjes uitzien (proef zeker het melon bread). Ga ook binnen in de nabijgelegen supermarkt Hanaro Markt om een typisch Japanse lekkernij te kopen die je mee naar huis kunt nemen (het gangpad met snacks loont echt de moeite!), en in de Nippon Bookstore, waar je naast originele boeken en manga's ook bijzondere papierwaren en snuisterijen vindt. Kyoto biedt een mooi aanbod van Japans servies, messen voor sushimeesters en sakekopjes. @bakerymyheart, @hanaromarkt, bookstorenippon.jis.de, @kyotobyjapan De beste sushi van de stad eet je bij Naniwa, waar 's middags en 's avonds een rij wachtenden staat aan te schuiven. Het restaurant serveert kraakverse nigiri. De maki van rode tonijn en lente-uitjes is er zeer populair en raakt telkens opnieuw uitverkocht. Kreeg je het ook water in de mond bij de documentaire Jiro Dreams of Sushi? Reserveer dan zeker een tafel voor een lunch bij een van de twee sterrenzaken van chef Yoshizumi Nagaya: bij Yoshi en Nagaya proef je van de meest verfijnde Japanse gastronomie en de keuken komt aardig in de buurt van wat Jiro Ono serveert. naniwa.de, nagaya.de De mooiste winkelstraat van de stad is de lange Königsallee (Kö in de volksmond), een walhalla voor shoppers waarlangs de designerflagshipstores en grote warenhuizen zich hebben gevestigd, o.a. Miu Miu, Dior en Cartier. Hier geniet je van de mooiste etalages en wandel je tussen de Schickeria, de beau monde van Düsseldorf, een van de rijkste steden van Duitsland. Al in 1976 roemde The New York Times de stad als 'the place where money is made' en bijna een halve eeuw later is die reputatie nog altijd intact. Terwijl de Königsallee doet denken aan de Champs-Elysées, heeft de wijk Flingern meer weg van het Londense Notting Hill. Deze oude volkswijk bruist van de creativiteit. In de Birkenstraße vind je allerlei leuke kunstgaleries: Lucas Hirsch, Kadel Willborn, Linn Lühn.... maar ook Koko Selected, een toffe tweedehandswinkel. Wat verderop ligt de Ackerstraße, de coolste shoppingstraat van de stad, met de interieurboetiek Out of Alltag en de outdoorwinkel Langbrett, die opgericht werd door een groepje Duitse surfers. Aest biedt een selectie van de beste Scandinavische mode en voor een origineel cadeautje moet je bij Unterhaltung Lieblingsstücke zijn. lucashirsch.com, kadel-willborn.de, linnluehn.com, out-of-alltag.de, langbrett.com, aest-store.com, unterhaltung-lieblingsstuecke.de Volgens de locals is dit de gezelligste plek van de stad om te dineren: Bar Olio. Het restaurant aanvaardt geen reservaties, het is dus zaak om op tijd te komen en je naam op de wachtlijst te laten zetten. Bar Olio serveert een mix van de mediterrane en Japanse keuken: oesters als voorgerecht en voor het hoofdgerecht kies je uit gegrilde zalm met misomarinade, fregola sarda met zeevruchten of kabeljauw à la nduja. @barolio Om de dag in schoonheid af te sluiten kun je een glas drinken in The Paris Club, de panoramische bar op de 17de verdieping van Das Tour, die voor iedereen toegankelijk is, dus ook voor niet-hotelgasten. In het etablissement, dat geheel in een Franse sfeer ondergedompeld is, kun je kiezen uit de beste dranken die onze zuiderburen te bieden hebben: pastis, calvados, cognac en gin. theparisclub.de Een absolute must voor brunchliefhebbers is Nooij Dutch Deli. Het interieur is er magnifiek en de borden zijn royaal versierd met toast, bagels, pancakes en omelet. Niet te missen: de geroosterde kip, geserveerd van 's middags tot 16 uur, en de taart met pindaboter of met gezouten karamel en gekaramelliseerde nootjes. nooij.de De geweldige retrospectieve Electro. From Kraftwerk to Techno, die momenteel in het Kunst Palast loopt, is misschien wel de beste reden om een bezoek aan Düsseldorf niet langer uit te stellen. De expositie, die in samenwerking met het Musée de la musique de la Philharmonie in Parijs tot stand kwam, toont de impact van een eeuw elektronische muziek op onze maatschappij en op de kunstwereld. Hoogtepunt van de show: de installaties die het werk van cultband Kraftwerk tot leven brengen. Nog tot 15 mei. Ook een bezoek aan K20, onderdeel van de Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, is een omweg waard. Het museum brengt een aantal werken samen van de belangrijkste hedendaagse kunstenaars, zoals bijvoorbeeld Paul Klee, Pablo Picasso, Jackson Pollock, Henri Matisse en Piet Mondriaan. Als je Les jours gigantesques van René Magritte of Het antropomorfisch kabinet van Salvador Dalí in het echt wilt zien, is dit een niet te missen adres.kunstpalast.de, kunstsammlung.de Na het museumbezoek zetten we onze weg verder tussen vele andere wandelaars langs de Rijn. Een aantal gebouwen die langs het water liggen zijn artistieke parels en werden ontworpen door internationale toparchitecten als Frank Gehry, David Chipperfield en Steven Holl. We wandelen verder tot aan Medienhafen en genieten van het contrast tussen de hypermoderne nieuwe buildings en de pittoreske huisjes van vroeger. Vanuit Medienhafen vervolgen we onze tocht naar Unterbilk, een trendy district dat een Berlijnse sfeer ademt. Weg van de drukte van het centrum heeft de Brunnenstraße meer weg van een stadsdorp, met de arthousecinema Metropol, de urban jungle-plantenwinkel Love Your Plants en het trendy restaurant The Funky Deli, waar tijdens het weekend dj's voor een uitbundige sfeer zorgen. Laatste verplichte stop: het Aziatische restaurant Dim Sum Gourmet, dat bekendstaat om zijn heerlijke gestoomde ravioli en authentieke bereidingen als garnalentoast met sesam en de traditionele gelakte pekingeend.filmkunstkinos.de/kinos/metropol love-your-plants.com, @thefunkydeli, dimsumgourmet.de