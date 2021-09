Horecazaakjes uitproberen, al wandelend kunst beleven of simpelweg uitrusten, er zijn redenen genoeg om te gaan uitwaaien aan zee. Wij lijsten voor jou nog eens de vaste waarden en de hipste nieuwigheden in Oostende voor als je er een dag - of langer - wil vertoeven.



Het vernieuwde Ensorhuis is zonder meer een bezoekje waard. Je wordt er niet enkel ondergedompeld in de wereld van de beroemde schilder James Ensor, maar ontdekt ook leuke weetjes over het Oostende van weleer. Ensor woonde tot aan zijn dood in 1949 in dit huis. Vrijwel meteen hierna werd het huis ingericht als museum, waardoor je er echt de geschiedenis kunt inwandelen. In de zomer van 2020 opende het vernieuwde museum de deuren, waarbij ook het aanpalende pand - een voormalig hotel - geïntegreerd werd als interactief belevingscentrum. De audiogids om mee op ontdekkingstocht te gaan is een enorme meerwaarde. Als bezoeker kan je overigens in iedere zaal zelf kiezen of je extra informatie wilt of niet. Ook voor een uitstap met kinderen is dit vernieuwde museum een aanrader.Meer info op de website.In een voormalig warenhuis bevindt zich het moderne en hedendaagse kunstmuseum Mu.ZEE. Je vindt er werk van Belgische kunstenaars of kunstenaars die gewoond en gewerkt hebben in ons land van 1880 tot nu. Zo kunnen bezoekers er kunst ontdekken van onder meer Léon Spilliaert, Luc Tuymans, Sammy Baloji, Lili Dujourie, James Ensor, Raoul Servais en Otobong Nkanga. Tot 1981 maakte het gebouw waar Mu.ZEE in is onder gebracht deel uit van de SEO, Spaarzaamheid Economie Oostende. Gaston Eysselinck ontwierp dit warenhuis en hoofdkantoor voor de SEO eind jaren veertig, volgens de modernistische principes. Het gebouw werd recent onder handen genomen door Rotor, een coöperatieve die afgedankte constructiematerialen hergebruikt. Tijdens de renovatie legde Rotor de oorspronkelijke kwaliteiten van het warenhuis opnieuw bloot. Mis ook zeker de tijdelijke tentoonstellingen niet. Momenteel kan je er 'Birth of a Mother' van fotografe Julie Scheurweghs gaan bekijken. In deze fototentoonstelling krijg je een rauw beeld van bevallen en moeder worden. Weg van de clichés toont de fotografe zonder te dramatiseren of verbloemen wat er voor, tijdens en na een bevalling gebeurt in het leven van een moeder. Meer info op de website.In een voormalig postgebouw bevindt zich De Grote Post, het gerenommeerde cultuurcentrum van Oostende. Het gebouw alleen al is een bezoekje waard. Toen de Tweede Wereldoorlog het toenmalige P.T.T. (ministerie van Post, Telegraaf en Telefoon) in puin achterliet, moest de stad op zoek naar een architect om een nieuw postgebouw te ontwerpen. Gaston Eysselinck kreeg in 1945 de eer. Tijdens de ontwerpfase raakten de architect, de bouwheren en de stad het echter niet eens. Na ellenlange discussies werd het tweede voorontwerp dan toch goedgekeurd. Daar stopte de ellende niet. Na heel veel technische en financiële problemen tijdens de verbouwingen en oplopende ruzies tussen de stad en de architect, opent het gebouw in 1953 pas de deuren. De architect was niet eens aanwezig bij de opening. Sinds 2005 is het gebouw in handen van Stad Oostende en werd het omgedoopt van postkantoor tot cultuurcentrum. Ook wie geen ticketje heeft voor een voorstelling kan er terecht voor ontbijt, lunch, koffie of een avondmaal. Meer info op de website.Het vroegere Thevenet, dat op één minuut van de strand ligt, was ooit een tweesterrenhotel. De nieuwe eigenaar Fabian Buffel heeft het gebouw tot een hoger niveau getild en omgedoopt tot hotel 'Monarc'. Het alludeert op de Koningstraat, maar omdat het woord 'monarchie' in andere talen te moeilijk is om uit te spreken, ging de eigenaar voor de verkorte versie. En als een koning word je er ontvangen: een warm onthaal, hypermoderne slaapkamers, kraakverse ontbijtbuffets en een uitstekende wifi-verbinding. Wat heb je nog meer nodig om tot rust te komen? Meer info op de website.Marina is een gevestigde waarde in Oostende en heeft eigenlijk geen introductie nodig. Het veelgeprezen restaurant is het levenswerk van Domenico Acquaro, een Italiaanse Oostendenaar die in 1973 zijn zaak opende. Sinds 2016 nam dochter Vida het heft in handen. In '19 verhuisde het restaurant naar de Oosteroever, een nieuw stadsdeel dat vanuit het centrum te voet bereikbaar is met de ferry. Wat je er kunt verwachten: een adembenemend interieur met marmeren elementen, een indrukwekkende open keuken en ook goddelijke (vis)gerechten met een Italiaanse touch. Smakelijk! Meer info op de website.Geen menu à la carte, bij Frenchette geldt een sharing-concept. Uitbaters zijn Leo en Luc Declerck, twee broers met twee verschillende karakters en stijlen. Het duo heeft al meer dan 30 jaar horeca-ervaring op de teller. In 2019 openden de broers gastrobar Frenchette: deels een bar, deels een gastronomisch concept. Alleen al voor het interieur is de zaak een bezoekje waard. Vintagespullen, kunstobjecten, Franse muziek en verrukkelijke gerechten. Wij zijn alvast fan.Meer info op dewebsite.Wie veel honger maar weinig geduld heeft, hoeft zich niet per se te haasten naar een ongezonde fastfoodketen. Glutenvrij, lactosevrij, koolhydraatarm, vegetarisch, vegan of keto eten, het kan echt allemaal bij The Hungry Queen. Op het menu staan ook sharing gerechten zoals tapas en sushi, ideaal dus als je er een mooi moment van wil maken met wie je liefhebt. Dat de hippe zaak gelegen is aan het strand is ook mooi meegenomen, want met een beetje geluk heb je uitzicht om een zwoele zonsondergang. Meer info op de website.