19 uur zitten: de langste vlucht ter wereld heropgestart

De langste lijnvlucht ter wereld - 16.700 kilometer - vormt voor passagiers op zijn minst een uitdaging: zij moeten zich bijna 19 uur zien bezig te houden.

De luchtvaartmaatschappij belooft met een speciaal menu, aangepaste ledverlichting en een uitgebreide filmcatalogus de reizigers zoveel mogelijk van dienst te zijn. Zij krijgen alvast de raad voldoende te drinken en regelmatig te bewegen aan boord, om eventuele bloedklonters in de benen te vermijden.

Vlucht SQ22 zal normaal om 23.35 uur in Singapore opstijgen. Er zijn twee piloten en twee copiloten aan boord, en ook het cabinepersoneel werkt in shiften.

Singapore Airlines vloog eerder al tussen Singapore en New York. De route werd in 2013 stopgezet omdat de maatschappij de vliegtuigen die ze op de verbinding inzette (Airbus A340-500's), buiten dienst stelde.

De verbinding wordt nu uitgevoerd met een Airbus A350-900 ULR. ULR staat voor 'ultra long range', of een versie die extra ver kan vliegen. Dat toestel biedt plaats aan 161 passagiers (67 in business en 94 in premium economy). Er is geen economyclass aan boord.