Nog voor de wereld op slot ging, verkenden wij de zuidelijkste staat van Oostenrijk, Karinthië. Omdat Oostenrijk langzaam het pad effent voor zomertoeristen, delen we tien manieren om deze zonnige, groene plek omgeven door bergen te ontdekken.

1. Aanmeren voor een aperitief

De naam Rivièra van de Alpen valt niet zomaar: Karinthië telt meer dan 1200 meren, waarvan sommige idyllisch gelegen, zoals de Wörthersee, die gevoed wordt door geothermische bronnen. Of de Millstättersee: gezegend met een microklimaat, het water flirt er in de zomer met temperaturen tot 26°C. Je kunt er baden, wandelen, ontspannen en fietsen (er loopt een 28 km lang fietspad omheen). En je kunt aan het eind van de dag een aperitiefje drinken in een van de drijvende bars langs de rivieroever.

De naam Rivièra van de Alpen valt niet zomaar: Karinthië telt meer dan 1200 meren, waarvan sommige idyllisch gelegen, zoals de Wörthersee, die gevoed wordt door geothermische bronnen. Of de Millstättersee: gezegend met een microklimaat, het water flirt er in de zomer met temperaturen tot 26°C. Je kunt er baden, wandelen, ontspannen en fietsen (er loopt een 28 km lang fietspad omheen). En je kunt aan het eind van de dag een aperitiefje drinken in een van de drijvende bars langs de rivieroever. millstaettersee.com Karinthië, badend in de zon, was eeuwen geleden de belangrijkste wijnproducent van Oostenrijk. Maar na de Tweede Wereldoorlog bleef er niet één wijnbouwer meer over. Vandaag telen een dozijn producenten wijnstokken op grote hoogte. Een van hen is de jonge hoteleigenaar Nikolaus Trippel, die de hoogste wijngaard van Oostenrijk op 700 m hoogte bewerkt. Omdat hij van nul af aan moest beginnen, plantte hij 76 druivensoorten om uit te zoeken welke het meest geschikt waren voor zijn terroir. Hij produceert onder andere een heerlijke natuurlijke wijn, Andas, die in het verleden al bekend was in Karinthië. trippelgut.at Karinthië is onlangs benoemd tot beste bestemming voor slowfoodreizen. Huisgemaakt brood, bier, kaas, groenten, honing, ijs... er zijn bijna dertig ambachtelijke producenten uit twee valleien (Gailtal en Lesachtal) die de slowfoodfilosofie volgen en de lokale bevolking en reizigers verwennen met verse, milieuvriendelijke producten die getuigen van goede smaak en knowhow. Zoals Gottfried Bachler, de pionier van dit avontuur in Karinthië, uitlegt: "Wij praten niet over hoeveel we verdienen, maar over ons werk, onze technieken en het plezier in wat we doen." En ze zijn bereid om hun kennis te delen in workshops en kooklessen. slowfood.travel Oostenrijk is het land van de verfijnde zoete lekkernijen. In Friesach kun je naar de Craigher-banketbakkerij en de chocoladefabriek met het kleine chocolademuseum. Terwijl je het productieproces van chocolade leert kennen, kun je naar hartenlust proeven van de verschillende soorten. Het huis bestaat al meer dan een eeuw. craigher.com De Grossglockner Hochalpenstrasse is een van de meest mythische wegen van Europa. Hij werd geopend in 1935 en trekt renners van over de hele wereld aan, maar ook motorrijders flirten met de bochten in het grandioze landschap van het Nationaal Park Hohe Tauern. Het bergmassief is niet alleen overweldigend mooi, maar ook extreem rijk aan water, door de 250 gletsjers. Een daarvan is de grootste van het land, de Pasterze, die zich over meer dan 8 km uitstrekt met de hoogste piek van Oostenrijk, de Grossglockner, op 3798 meter. Van de uitkijkpost Kaiser-Franz-Josefs-Höhe maak je een wandeling naar het Wilhelm Swarovski Observatorium, een prachtige glazen piramide, waar je door de telescopen steenbokken, roofvogels en marmotten kunt observeren. Die laatste zijn niet erg schuw en kunnen makkelijk worden benaderd op de omliggende paden. Vanaf de belvedère kun je wandelingen maken met verschillende moeilijkheidsgraad. nationalpark-hohetauern.at Dankzij het initiatief van een enthousiasteling is het enige particuliere automuseum dat aan Porsche gewijd is in Karinthië gevestigd. In opdracht van het naziregime verhuisde Ferdinand Porsche zijn bedrijf in 1944 van Stuttgard naar het veilige dorp Gmünd. Hier werd de iconische 356 gebouwd. De fabriek verhuisde in 1950 terug naar Duitsland. Het archief, de filmpjes en natuurlijk de historische voertuigen zullen alle autoliefhebbers boeien. Maak op de terugweg een wandeling in de tuin van Fritz Russ, een buitenissige figuur die een artistiek tintje geeft aan alledaagse gebruiksvoorwerpen. auto-museum.at De Pyramidenkogel, aan de zuidoever van de Wörthersee, is een architecturaal hoogstandje, zowel in zijn ongerijmde vormen als in zijn buitenproportionele omvang: het gebouw zou met zijn 100 meter de hoogste houten uitkijktoren op de planeet zijn. Vanaf de top geniet je van een adembenemend 360-gradenpanorama over heel Karinthië. Je kunt die ervaring bezegelen met een sensationele roetsj van de grootste glijbaan van Europa. pyramidenkogel.info De kleine hoofdstad van Karinthië ligt aan de oostelijke oever van de Wörthersee. Hier voel je de nabijheid van Italië: de markten barsten van de mediterrane producten en het hele historische centrum werd in de 17de eeuw door trans-Alpijnse architecten in een nieuw jasje gestoken. Op de Neuer Platz waakt een grote draak al sinds de middeleeuwen over de stad, maar charmanter is de Alter Platz, op het kruispunt van voetgangersstraten met paleizen en rijkelijk versierde huizen met terrassen en kiosken. visitklagenfurt.at Een biosfeerreservaat sinds 2012: de regio Nockberge (letterlijk 'ronde bergen') is uitzonderlijk ongerept. Sinds de jaren zeventig is er maar één weg, die pas van eind mei tot oktober open is. Je loopt er geen risico om overprikkeld te raken: je kruist er slechts een paar kuddes op de bergweiden, enkele wandelaars of mensen die een bad komen nemen. Het kleine thermale centrum van Karlbad, in een oude chalet in een klein dal, dateert uit 1742 en lijkt sindsdien nauwelijks veranderd. Het bronwater stroomt in baden van uitgeholde lariksstammen. De stenen die uit de rivier worden gehaald, worden met hout verwarmd op 1000°C en in de baden geplaatst, een proces waarbij mineralen vrijkomen. Een paar kamers en een uitmuntend traditioneel restaurant maken de plek compleet. nockberge.at Ze is gloednieuw en een reden op zich om een trip naar Karinthië te overwegen: tijdens de 340 kilometer lange fietsroute in de vorm van een reusachtige acht fiets je langs een tiental meren. Er zijn ongeveer 50 verhuurpunten voor klassieke en elektrische fietsen op de route, die pittoreske stadjes en dorpen met elkaar verbindt. Het traject kan van april tot oktober worden gebruikt, dankzij het bijna mediterrane klimaat in de regio. Wie optimaal wil kunnen profiteren van de etappes en bezienswaardigheden onderweg en ook een beetje wil zwemmen, trekt het best een volle week uit. cycling.carinthia.at