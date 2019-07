Elk land heeft zo zijn gedragsregels. Ook al krijg je als toerist misschien wat meer krediet, het is toch fijn om je aan te passen aan de lokale gewoontes en geen faux pas te begaan. Deze zeven regels besparen je enkele typische toeristenblunders.

Blijf rechts (Londen)

Mind the gap! Dat men in de Britse hoofdstad moet opletten voor de kloof tussen de metro en het perron, zit bij iedereen wel tussen de twee oren geknoopt. Maar als er één gouden regel is in Londen, dan houdt die in dat je nooit, onder geen enkele omstandigheid, aan de linkerzijde van de roltrap blijft staan. Links is om te stappen, rechts is om stil te staan. Wie de fout toch begaat, zal het zuchtende gemopper of de verwijtende blikken erbij moeten nemen.

Rechts houden op de roltrap in Londen © Getty

Trek je schoenen uit (Thailand)

Naar binnen gaan met schoenen waarmee je voordien nog op een trottoir liep waar hondenurine, etensresten of ander afval rondslingert. Bij de gedachte alleen al trekken inwoners uit Thailand hun neus op. Maar waar moet je overal je schoenen uittrekken? Vooral in tempels is de regel altijd van kracht. Aan de ingang zal er trouwens bijna altijd een schoenenrekje staan. Verder wordt er ook geen schoeisel geduld in schoolgebouwen, kleine boetieks en privéwoningen.

Schoenen voor een tempel in Thailand © Getty

Gij zult wodka drinken (Rusland)

Al sinds eeuwen gaat het sociale aspect van wodkadrinken in Rusland met veel beleefdheidsregels gepaard. De belangrijkste regel is dat je als gast geen aangeboden wodka weigert, want dan word je beschouwd als afstandelijk en onbeleefd. De gewoonte is dat de geopende fles tot op de druppel leeggedronken wordt. Als gast moet je niet alleen

mee drinken, maar je glas zelfs in één geut achteroverslaan. Is er een aantal keren 'Nazdrovje' (proost!) geroepen? Dan ben je officieel aanvaard in je gezelschap.

Wodka drinken in Rusland © Getty

Kauwgom in de vuilbak (Singapore)

Singapore staat bekend om de hoge boetes die worden uitgedeeld voor (relatief kleine) overtredingen in het openbaar. Afval op de grond gooien, eten of drinken in de metro, roken op straat: het kost je allemaal een stevige duit. Ook kauwgum is sinds 2004 officieel verboden in de Aziatische staat. Je mag het snoepgoed wel in privébezit hebben, maar niet kopen of verkopen. Als Belgische toerist mag je dus wel zelf meegebrachte kauwgom in je mond hebben. Maar gooit de plakkerige massa niet op straat, want dan riskeer je enkele honderden euro's boete.

Futuristische bomen in het moderne Singapore © Getty

Duimen omhoog (China)

In Singapore word je beboet als je spuugt op straat, terwijl je in China regelmatig mensen ziet en hoort rochelen in het openbaar. Een flinke boer laten na het eten is zelfs een compliment voor de kok, want het betekent dat het heeft gesmaakt. Voel je je daar toch niet zo comfortabel bij, steek dan beide duimen in de lucht om aan te geven dat het prima was. Maar let er wel op dat je niet je duim en wijsvinger gebruikt om een cirkel te vormen. Dat is not done, net zoals wijzen met je vinger, hoofd of voet. Wil je bijvoorbeeld een richting aangeven, wijs dan met de volle platte hand of gestrekte arm.

Fietsen in Amsterdam © Getty

Wandelen naast het fietspad (Amsterdam)

Amsterdam is, zoals veel andere Nederlandse steden, volledig aangepast aan de fiets. Alle plekken in de hoofdstad zijn verbonden door een groot netwerk van fietspaden. Hoewel deze fietspaden meestal heel duidelijk zijn gemarkeerd, durven ongeïnformeerde buitenlanders al eens het trottoir af te dwalen. Ben jij zo iemand? Schrik dan niet als een tweewieler langs je neus voorbij scheert, want in Amsterdam is de fietser koning van de weg.

Mexicanen brengen een toost uit. © Getty

Klinken doe je met alcohol (Mexico)

Mexicanen zijn heel gastvrij. Wees vereerd als een local je uitnodigt en aanvaard het verzoek altijd: een weigering ervaren ze als een belediging. En vergeet vooral geen cadeautje mee te brengen voor de gastvrouw. Maar belangrijker nog: als je geen alcohol drinkt, breng dan nooit een toost uit met een glas water. Dat brengt ongeluk.