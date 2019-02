Paulien Wesselink van het Nederlandse tassenlabel O My Bag: "Iedereen is meteen veel vriendelijker met een businessclassticket in je hand".

Hoe kleed jij je voor je job?

Ik voel met het fijnst in kleding die tijdloos is, maar wel een grappige twist heeft. Ik heb op dit moment bijvoorbeeld het liefst mijn donkerblauwe broek aan met uiteenlopende pijpen en een gebreide donkerblauwe trui die een grappige voile franje aan de onderkant heeft. Geheel in het donkerblauw en dan mijn roze sneakers daaronder. Donkerblauw is mijn lievelingskleur en ik draag het liefst sneakers. Stijlvolle leren sneakers en ik heb een aantal New Balance gympen die ik heerlijk vind.

Hoe combineer je werk en privé?

Ik heb 9 maanden geleden mijn eerste kindje gekregen, dus ik ben nog een beetje aan het wennen aan de combinatie moeder en ondernemer. Mijn vriend heeft ook een uitdagende baan, dus af en toe ren ik de benen uit mijn lijf om iedereen tevreden te houden. Dan schrik ik ineens op, omdat het alweer bijna te laat is voor de creche en spring ik snel op de fiets, of er loopt een afspraak uit en ik moet mijn vriend last minute bellen of hij snel langs de creche kan. Op dat soort momenten vind ik het wel een uitdaging. Ik wil er ook graag volledig zijn voor het team, we hebben een klein team en een ambitieuze agenda, daar is focus voor nodig.

Ben je soms bewust offline?

Omdat ik overdag nooit tijd heb om naar social media te kijken, voel ik me er nooit door afgeleid. Ik zou juist wel wat meer aandacht aan mijn Instagram profiel willen besteden. Als eigenaar van een sociale onderneming en met het verhaal van onze duurzame productieproces kan ik misschien andere aspirerende sociale ondernemers inspireren.

Als we een weekendje naar het familie huis in midden Frankrijk gaan, ben ik helemaal offline. Het internet daar doet het nagenoeg niet. Dat schept wel een mentale rust en ruimte die ik in Amsterdam nauwelijks meer ken.

Wat is het hoogste dat je wilt bereiken in het leven?

Ik wilde altijd al graag iets doen dat een positief verschil zou maken in de wereld en veel mensen zou raken. Ik geloof in de kracht van eerlijke handel en de mogelijkheid om hiermee sociale verandering teweeg te brengen O My Bag linkt lokale gemeenschappen met de globale markt, zodat we bezig zijn met de ontwikkeling van welvaart. Met dit idee veel mensenlevens positief beïnvloeden en een goed voorbeeld zijn in de mode industrie is voor mij het allerhoogste goed. Be brave with your life, so other can be brave with theirs, is een inspirerende quote die ik eens tegenkwam en me altijd bij is gebleven. Door een goed voorbeeld te zijn voor mijn omgeving en mijn familie, hoop ik hen te inspireren. Mijn moeder is degene in mijn leven die dapper en voortvarend is geweest in haar leven, waardoor ik dat ook durf te zijn in dat van mij.

Wat is voor jou de ultieme luxe?

Businessclass vliegen. Ik heb het nog maar één keer gedaan in mijn leven en het was heerlijk! Jaren heb ik gedroomd dat ik die upgrade zou krijgen bij het inchecken. Nooit gebeurd. Op een goeie dag heb ik voor een lange vlucht zelf een upgrade genomen. Wat een traktatie! Iedereen is ook meteen veel vriendelijker met een businessclass ticket in je hand. Zo moet het vast zijn als je bijvoorbeeld Meghan Markle bent. Lekker hoor, om daar eens een kleine glimp van op te vangen.

Hoe slaag je erin om voldoening te halen uit je werk?

Omdat ik werk doe waar ik in geloof en echt van betekenis kan zijn voor een aantal mensen in India. Ook is het fijn om mensen blij te maken met een mooie tas. Extra fijn om dan ook te weten dat die tas op een goeie manier is geproduceerd. Daarnaast vind ik het ook leuk om mijn team te begeleiden en hen te stimuleren om het beste uit zichzelf te halen.

Wat is de beste carrièreles die je ooit kreeg?

You can only run your own race. Laat je niet teveel afleiden door wat anderen doen, maar volg jouw pad. Bij paardenraces, bijvoorbeeld, raak je achterop als je achteromkijkt naar de concurrentie. Daarom hebben paarden oogkleppen op. Door je effectief te focussen op je eigen sterke eigenschappen, haal je het beste uit jezelf. Zeer behulpzaam advies voor een self-made sociaal ondernemer in de modewereld. Mijn achtergrond is geschiedenis en internationale betrekkingen en ik moest er vertrouwen in hebben dat ik daarmee ook een succesvol sociale ondernemer in de modewereld kon worden.

Lees ook: