Pantry porn: is een georganiseerde voorraadkast het nieuwste statussymbool?

Op sociale media gaan filmpjes en foto’s van perfect georganiseerde, op kleur gerangschikte voorraadkasten viraal. Celebs als Reese Witherspoon en de Kardashians laten hun kasten door opruimservices als The Home Edit onder handen nemen en delen trots het resultaat. Pantry porn heet de hype, maar die opruimwoede is niet zo onschuldig als ze lijkt.

Een huishouden organiseren en de gigantische hoeveelheid spullen opbergen: het is in elk gezin een zoektocht. En dat resulteert al eens in verschillende plekken waar proviand opgestapeld ligt: conserven, pasta en aardappelen op de trap naar de kelder. In de keuken alles voor het ontbijt, maar ook kruiden, fruit, snoep en zoute snacks, verspreid over verschillende kasten. Lege Tupperware-potjes en kaarsen naast gezelschapsspelletjes in de gangkast… Overal zijn verpakkingen onhandig opengescheurd, zakken opgepropt, niks hoort eigenlijk bij elkaar en, toegegeven, lege dozen die in de kast blijven rondslingeren zorgen weleens voor ergernis na een supermarktbezoek. Perfect herkenbaar toch?

Niet als je de gemiddelde opruimcoach of CleanTokker (van Clean TikTok) moet geloven. Zij zweren bij perfect georganiseerde kasten volgens een doordachte methode, mooie, uniforme glazen potten en gelabelde plexiglazen opbergdozen of houten kratjes met verse producten. Voor hen klinkt een woonsituatie als hierboven werd beschreven waarschijnlijk als een nachtmerrie, een mislukking. Of als een natte droom.



Opruimevangelie

Mocht de titel ‘opruimroyalty’ bestaan, dan kunnen we daar, na Marie Kondo, ook Clea Shearer en Joanna Teplin bij rekenen. Ze vormen het duo achter The Home Edit, een in de VS immens populaire opruimservice-podcast-blog-boekenreeks-winkel-en-veelbekeken-show-op-Netflix. Niet alleen gewone stervelingen smullen van hun kunnen. De Kardashians, Gwyneth Paltrow, Reese Witherspoon, Drew Barrymore… allemaal lieten ze hun voorraadkast door het duo aanpakken. Dat resulteerde in pareltjes met de hashtag #pantryporn die honderdvijftigduizend en meer likes op Instagram wisten te verzamelen. Intussen worden de voorraadkasten er alleen maar mooier op, met dank aan interieurarchitecten en decorateurs die de trend oppikken.

De hashtag mag dan vooral op het visuele plezier van een voorraadkast-voor-in-de-boekjes slaan, Shearer, Teplin en hun opruimcollega’s verkondigen ook graag het pantryevangelie vol andere voordelen. Een georganiseerde berging bespaart je niet alleen geld en tijd, je gaat er ook minder door verspillen. In opruimen en organiseren zien ze de sleutel tot een eenvoudig en succesvol leven. Alleen maar goed nieuws, toch?

Rijke, witte vrouw

Toch niet, want niet iedereen is die mening toegedaan. Jenna Drenten, docent marketing aan de Loyola-universiteit van Chicago, schreef recent een essay waarin ze de hype “het zoveelste statussymbool van de rijken” noemt. Het stuk werd een virale hit. “Wat achter deze antirommel- en pro-opruimhouding schuilt,” schrijft ze, “is een lange traditie van sociale structuren gebaseerd op klasse, ras en sekse.” In haar onderzoek naar CleanTokkers, cleanfluencers en pantry porn-verspreiders blijkt dat overwegend witte, geprivilegieerde vrouwen de norm bepalen in wat het betekent een ‘mooi’ en ‘schoon’ huis te hebben. Het zijn standaarden die de meeste andere vrouwen moeilijk kunnen bijbenen waardoor ze zich, uit een drang om erbij te horen, verliezen in van de pot gerukte kosten. Reken maar uit: opruimcoach, allerhande containers, labels en een inrichting die bij je persoonlijkheid past, en dan nog die prachtige, rijkelijk uitgestalde voorraad. De fixatie op dat laatste is bovendien alleen nog maar verergerd, weet de professor. Eerst door de pandemie, nu door de oorlog en de sociale onrust. “Het bewaren van spullen is een symbool van veerkracht voor wie het geld en de ruimte heeft om dat te doen”, schrijft ze. Waarna ze besluit: “Pantry porn berust op de belofte dat huishoudelijk werk gemakkelijker wordt. Maar het is belangrijk om je af te vragen: makkelijker voor wie?”

